КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 серпня 2022 р.
№ 766-р
Київ
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 р., порушенням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, інтересів суспільства, тимчасової окупації частини території України, зважаючи на факти сприяння збройній агресії, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на п’ять років до фізичної та юридичної осіб згідно з додатками 1 і 2.
2. Міністерству економіки, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ за участю Служби безпеки та інших державних органів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективність.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ