КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2022 р.

№ 590-р

Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з наявними і потенційними загрозами національним інтересам і національній безпеці України, з метою протидії потенційним загрозам національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, тимчасовій окупації частини території, численним людським жертвам, а також з метою захисту законних інтересів громадян України, суспільства та держави, порушених внаслідок незаконних дій із вилучення та знищення архівних документів, які зберігалися в архівних установах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на п’ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб за переліками згідно з додатками 1 і 2.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству економіки, Міністерству закордонних справ, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству юстиції, Фонду державного майна, Державній митній службі, Державній архівній службі за участю Національного банку, Служби зовнішньої розвідки та інших державних органів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу за станом виконання такого рішення та його ефективністю.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додатки, що додаються: