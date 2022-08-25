КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2022 р.

№ 732-р

Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 р., порушенням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, інтересів суспільства, тимчасової окупації частини території України, зважаючи на факти сприяння збройній агресії відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції”, схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на п’ять років до фізичної особи згідно з додатком.

2. Міністерству економіки, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ за участю Служби безпеки та інших державних органів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективність.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із фізичною особою, до якої застосовуються персональні обмежувальні заходи (санкції), можна ознайомитись тут