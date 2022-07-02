КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2022 р.

№ 535-р

Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, а також діями фізичних та юридичних осіб, які своєю участю у публічних заходах на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя демонструють умисне порушення встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї, створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, і, ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Конституції України, підкреслюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах державного кордону є цілісною та недоторканною, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на п’ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів/санкцій до фізичних та юридичних осіб за переліком згідно з додатками 1 і 2.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству економіки, Міністерству закордонних справ, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству молоді та спорту, Міністерству юстиції, Фонду державного майна, Державній міграційні службі, Державній митній службі разом із Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Національним банком та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), моніторинг стану виконання такого рішення та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додатки 1 і 2, що додаються: