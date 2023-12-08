КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 01 грудня 2023 р.
№ 1282
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення процедури відбору членів наглядових рад та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення процедури відбору членів наглядових рад та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ