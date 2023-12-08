КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 01 грудня 2023 р.
№ 1282
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення процедури відбору членів наглядових рад та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення процедури відбору членів наглядових рад та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 

Зміни, що доються: