МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2021 м. Київ № 586

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 02.11.2021 року

за № 1408/37030

Про внесення зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів

на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» наказую:

1. Внести зміну до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року №317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за №341/16357 (зі змінами), виклавши примітку «** з 01 січня 2022 року застосовується коефіцієнт 2,204;» у такій редакції:

«** з 01 січня 2022 року застосовується коефіцієнт 2,402;».

2. Управлінню залізничних перевезень забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра Василь ШКУРАКОВ