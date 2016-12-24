НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

23.12.2016                                                                                 № 2362
Київ

Про встановлення тарифів на
транспортування нафти магістральними
трубопроводами ПАТ "Укртранснафта"
для споживачів України

Відповідно до законів України "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою НКРЕ від 30 липня 1999 року № 993, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Публічному акціонерному товариству "Укртранснафта" тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України по маршрутах згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті "Урядовий кур’єр".


Голова НКРЕКП                                                                      Д. Вовк