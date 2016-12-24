НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА
23.12.2016 № 2362
Київ
Про встановлення тарифів на
транспортування нафти магістральними
трубопроводами ПАТ "Укртранснафта"
для споживачів України
Відповідно до законів України "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою НКРЕ від 30 липня 1999 року № 993, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству "Укртранснафта" тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України по маршрутах згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті "Урядовий кур’єр".
Голова НКРЕКП Д. Вовк