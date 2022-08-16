КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 серпня 2022 р.

№ 713-р

Київ

Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2022 році

1. Затвердити перелік науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2022 році згідно з додатком.

2. Міністерству освіти і науки поінформувати до 1 березня 2023 р. Кабінет Міністрів України про стан практичного застосування результатів науково-технічних (експериментальних) розробок, затверджених цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

З Переліком можна ознайомитись тут