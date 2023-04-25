КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 квітня 2023 р.
№ 327-р
Київ
Про затвердження плану дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України
1. Затвердити план дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України (далі — план дій), що додається.
2. Міністерствам разом з іншими державними органами, відповідальними за виконання плану дій, забезпечити:
1) виконання плану дій за рахунок та в межах видатків, передбачених у державному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;
2) подання щороку до 5 лютого Міністерству закордонних справ інформації про стан виконання плану дій.
3. Міністерству закордонних справ подавати щороку до 5 березня Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання плану дій.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ