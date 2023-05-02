КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 квітня 2023 р.

№ 370-р

Київ

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2023 рік

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту України на 2023 рік (далі — план заходів), що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим:

1) розробити на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2023 рік відповідно до своїх повноважень;

2) за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій організувати та провести протягом січня 2024 р. збори керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2023 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2024 рік;

3) забезпечити подання до Державної служби з надзвичайних ситуацій:

інформації про стан виконання плану заходів у першому півріччі — до 10 липня 2023 р., за рік — до 12 лютого 2024 р.;

пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік — до 10 липня 2023 року.

3. Державній службі з надзвичайних ситуацій:

здійснити контроль за виконанням плану заходів та поінформувати до 7 березня 2024 р. Кабінет Міністрів України про результати роботи;

подати до 11 грудня 2023 р. проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

План заходів, що додається: