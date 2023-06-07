КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 травня 2023 р.

№ 483-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо зміни оцінки потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування проведення медико-соціальної експертизи в Україні

1. Затвердити план заходів щодо зміни оцінки потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування проведення медико-соціальної експертизи в Україні, що додається.

2. Міністерствам, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати кожного півріччя до 5 числа наступного місяця Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан його виконання.

Міністерству охорони здоров’я подавати кожного півріччя до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

План заходів, що додається: