КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 серпня 2022 р.

№ 739-р

Київ

Про затвердження плану заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань Російської Федерації

1. Затвердити план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань Російської Федерації, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим відповідальним виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

забезпечити виконання плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених таким органам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щомісяця до 10 числа Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

З планом заходів можна ознайомитись тут