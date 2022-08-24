КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 серпня 2022 р.
№ 739-р
Київ
Про затвердження плану заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань Російської Федерації
1. Затвердити план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань Російської Федерації, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим відповідальним виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:
забезпечити виконання плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених таким органам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;
подавати щомісяця до 10 числа Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ