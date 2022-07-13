КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 7 липня 2022 р.
№ 573-р
Київ
Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022—2025 роки
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022—2025 роки (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:
виконання плану заходів;
внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю за виконанням плану заходів на Єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 10 лютого Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів звіту про стан виконання плану заходів.
3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів забезпечити:
проведення моніторингу виконання плану заходів з використанням електронної системи моніторингу і контролю за його виконанням на Єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 1 квітня Апарату Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України звіту про стан виконання плану заходів.
Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ