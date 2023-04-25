КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 квітня 2023 р.
№ 328-р
Київ
Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам за участю інших державних органів, відповідальних за виконання плану заходів, забезпечити:
виконання плану заходів;
подання щороку до 1 лютого Міністерству внутрішніх справ інформації про стан виконання плану заходів.
3. Міністерству внутрішніх справ забезпечити інформування щороку до 1 березня Апарату Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України про стан виконання плану заходів.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ