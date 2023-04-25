За давньогрецькою легендою, фригійський цар Мідас якось отримав від одного з богів унікальний дар: все, до чого він торкався руками, губами чи іншими частинами тіла, відразу перетворювалося на золото.

Не менш екстравагантну здатність виробив у собі сучасний нікчемний викидень пітерських підворіть, якого необачно завели в колишні царські палати кремля. Отож щойно дрімучий агресивний невіглас розтулює рота, щоб сказати бодай пів слова, чується брехня. А коли йдеться про Україну, йому іноді навіть і балакати не доводиться: цілі полчища ідеологічних лакеїв наперед знають, що саме їм треба брехати і перебріхувати вже колись набрехане, аби тільки вгодити тиранові.