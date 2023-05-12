КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05 травня 2023 р.

№ 408-р

Київ

Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за І квартал 2023 року

1. Відповідно до статті 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” здійснити розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за І квартал 2023 року згідно з додатком.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Розподіл, що додається: