ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію
походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації, порушеного рішенням Комісії від 17.07.2019 № АД — 423/2019/4411-03.
За результатами розгляду та керуючись частиною десятою статті 13 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», Комісія прийняла рішення від 22.06.2020 № АД — 454/2020/4411-03, згідно з яким продовжила строк проведення антидемпінгового розслідування до 18 місяців.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі