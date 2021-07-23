ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2021 № АД-496/2021/4411-03, згідно з яким вирішила продовжити до 18 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 22.06.2020 № АД-455/2020/4411-03.
Рішення Комісії від 13.07.2021 № АД-496/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі