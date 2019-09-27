Оскільки нинішній тиждень не пленарний, новообрані народні депутати України, що представляють Рівненщину, активно зустрічаються з виборцями на різних майданчиках. Одна із зустрічей відбулася у Федерації профспілок області. Кому ж, як не наймасовішій громадській організації (вона об’єднує понад 120 тисяч спілчан), донести до парламентаріїв невідкладні проблеми людей?

«Ви в турборежимі працюєте над ухваленням законів, які дадуть змогу державі вийти з економічного застою й досягти швидкого зростання ВВП. Ми, соціальні партнери роботодавців, більшість із них підтримуємо, — зазначив голова Федерації профспілок Рівненської області Микола Шершун. — Наше спільне завдання — безпечні робочі місця з гідною оплатою праці в Україні. Відповідно до Закону «Про соціальний діалог» працює обласна територіальна угода із соціально-економічних питань між владою, роботодавцями та профспілками».

На рівні уряду існує тристороння національна соціально-економічна рада, член якої Микола Шершун. На жаль, каже він, у минулому складі Кабміну якщо й слухали голос профспілок, то не чули його. Приміром, через надвисоку ціну на газ загнали в бідність і людей, і саму державу. Тому й хочуть в області, щоб новий склад цієї ради працював неформально.

Нині слід відійти від украй дражливої теми прожиткового мінімуму. Він просто має зрівнятися з мінімальною зарплатою, і це стане рятівною вудкою від тотальної бідності. На цьому наголошує Прем’єр-міністр, розуміючи масштаб чи не найгострішої проблеми держави.

Профспілки просять депутатів про підтримку окремих положень нового Трудового кодексу, які сприятимуть захисту інтересів простих працівників. А ще про перегляд у бік зростання відсотків ВВП, передбачених у держбюджеті на фінансування медицини та освіти. Саме це дасть змогу завершити і освітню, й медичну реформи.

А ось досвід рівнян у створенні профспілок в об’єднаних територіальних громадах міг би стати у пригоді всій Україні. У всіх 35 ОТГ, які перебувають у прямих відносинах із держбюджетом, вже укладено тристоронні угоди влада — роботодавці — профспілки. Тобто люди там почуваються захищеними у своїх правах.

«Шість народних обранців з області від нашої партії — це вже та сила, яка може доносити і обстоювати очікування людей. Тому всі пропозиції ми вивчимо і, звісно, більшість із них підтримаємо.

Щодо децентралізації скажу так: перспективний план об’єднання громад буде кардинально переглянуто. Адже процес уже пішов не так, як це бачили в минулому складі Кабміну. Усі ОТГ мають бути фінансово спроможними, бо їм треба бути готовими не лише виживати, а й розвиватися без підтримки держави. Для цього очолити громади мають фахові креативні менеджери з новим мисленням, які зможуть залучати інвестиції. А ми підставимо їм плече через зміни до Конституції в питаннях децентралізації.

Добровільність у цих питаннях завершиться вже до кінця року. Далі держава залучить елемент примусу, як було в більшості країн, що пройшли цю реформу. А вже у квітні відбудуться місцеві вибори на новій територіальній основі. А землю, яка нині належить неефективним державним підприємствам чи, приміром, Міноборони, теж буде передано у громади», — висловився голова обласної організації партії «Слуга народу» народний депутат Дмитро Соломчук.

А ось обігу сільськогосподарської землі, запевняє він, боятися не варто: чітка система стримувань і противаг стимулюватиме до її купівлі насамперед вітчизняних фермерів, які матимуть змогу кредитуватися максимум під п’ять відсотків річних. А найкращим запобіжним чинником від бідності, вважає він, буде справедливе покарання корупціонерів.