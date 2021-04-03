Моєму давньому знайомому Ігореві 51 рік. Мешкає неподалік мого будинку, постійно їздить на заробітки за кордон — кваліфіковані газоелектрозварники завжди в ціні й затребувані. Якщо раніше зустрічалися більш-менш регулярно, то останній рік — жодного разу. А цими днями зіткнулися у супермаркеті біля каси. Розрахувавшись, вийшли на подвір’я погомоніти.

Співрозмовник розповів, що недавно повернувся з-за кордону: тривалий час через карантинні обмеження не міг виїхати, тож поневірявся там у пошуках і заробітків, і варіантів повернення. У фірмі, яка працевлаштувала і до якої звернувся, відхрестилися від допомоги — мовляв, свого часу знайшли роботу, а далі, як мовиться, вигрібай сам.

«Але тепер з дому ані руш, — підсумував він. — У Сумах став на облік у службі зайнятості, де відразу ж запропонували кілька вакансій. Вивели на конкретних роботодавців, з якими тривають перемовини».

Тобто і вдома можна знайти роботу, нехай не настільки високооплачувану, але довгий долар часто обертається багатьма негараздами і втратами.

Конкуренти чи колеги?

Коли про це розповів директорові Сумського обласного центру зайнятості Володимирові Підлісному, він підтвердив: так, приватні фірми здебільшого обіцяють золоті гори насамперед у рівні заробітної плати, хоч це, м’яко кажучи, один з чергових міфів. Коли ж доходить до проблемних ситуацій, на їхню допомогу розраховувати майже не випадає.

Утім, це не означає, що у безробітних одна дорога — до служби зайнятості. Кожен обирає власний шлях. Можна спробувати щастя і в приватних агентствах, яких на Сумщині майже 60, хоч активну діяльність ведуть не більш як півтора десятка, які подають звіти Сумській обласній службі. До запровадження карантину Сумський міський центр зайнятості співпрацював з одним із офіційних кадрових агентств — його співробітників залучали в ролі експертів на семінари для інформування, як убезпечитися від шахрайства недобросовісних колег.

Алгоритм дій опрацьовано

Як наголошує Володимир Підлісний, структура працевлаштування в обласній службі зайнятості та приватних агентствах багато в чому збігається. Але якщо порівнювати кількісний і якісний аспекти, то це, як кажуть одесити, дві великі різниці. Торік на Сумщині приватні агентства працевлаштували 1933 безробітних, а обласна служба зайнятості — майже 18 тисяч, або вдев’ятеро більше. Приватники більше опікуються закордонним працевлаштуванням. Агентства Сум відправили на роботу в інші країни 91% безробітних, або 9 із 10, до Польщі. Решту 9% — приватне агентство, зареєстроване в Шостці.

Чому так, а не навпаки? Насамперед тому, що питання безробіття і забезпечення кадрами в обласній службі розв’язують комплексно, з урахуванням найтонших нюансів ринку праці. Співпрацюючи із сотнями роботодавців, тут мають чіткий і прозорий алгоритм дій, кожна з яких сконцентрована на кандидатові на робоче місце. Для прикладу, багаторічна співпраця з відомим у Сумах, області та Україні АТ «ВНДІ Компресормаш».

Як каже директор з управління персоналом товариства Тамара Гнатюк, раніше флагман компресорного обладнання звертався до різних кадрових агентств, ЗМІ, використовував рекламу тощо. А вже кілька років поспіль співпрацює з міським центром зайнятості. У березні цього року провели спільний мініярмарок вакансій.

Спершу поінформували його учасників про специфіку виробництва, напрями діяльності, потреби у кадрах тощо. А потім розпочали індивідуальні співбесіди із претендентами на вакансії, серед яких токар, шліфувальник, токар-розточувальник, слюсар із механоскладальних робіт, оператор верстатів з програмним керуванням та інші.

Наступного дня добирали фахівців інших напрямів — менеджерів, бухгалтерів, інженерів тощо. Якщо вдавалося знаходити спільну мову, кандидатів на роботу запрошували на підприємство для подальших співбесід. У підсумку колектив поповнився кількома спеціалістами, які мають не тільки стабільну роботу і заробіток, а й повний пакет гарантій, адже АТ — соціально відповідальне підприємство.

Рекрутинг і кар’єрні радники

Як підсумовує Володимир Підлісний, в арсеналі служби зайнятості з’являються нові форми і методи роботи, що відповідають нинішнім запитам і слугують чудовим організаційним інструментом. Недавно запроваджено послуги з рекрутингу, що заощаджують роботодавцям і час, і кошти, дають змогу представникам малого бізнесу, у штаті якого немає кадровиків, довіряти добір фахівців професіоналам із служби зайнятості. Тут надають послуги кар’єрні радники, інші спеціалісти, що зосереджують комплексні зусилля на розв’язанні інших актуальних питань.

Тобто нині служба зайнятості — старанно налагоджений годинниковий механізм, який ніколи не зупиняється, а його стрілки обертаються відповідно із хвилинами, годинами, днями.

ДОВІДКА «УК»

Для добору кадрового персоналу впродовж січня — березня 2021 року 2 тисячі роботодавців сумського регіону подали інформацію про наявність 7,3 тисячі вакансій із середньомісячною зарплатою 8—11 тисяч гривень. Це значно більше, ніж за відповідний період торік. Найбільш затребувані професії: трактористи-машиністи сільсько— і лісогосподарського виробництва, токарі, швачки, водії, лікарі, продавці продтоварів, слюсарі-ремонтники, кранівники, працівники для лісокультурних робіт та інші.

Нині на обліку перебувають 17,7 тисячі безробітних, або на 900 менше, ніж на початку березня. Цього року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3,4 тисячі земляків. Ринок праці активізується завдяки сезонному та іншим чинникам.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Гарантії державної служби зайнятості офіційним безробітним:

• допомога з безробіття, зокрема одноразова грошова виплата для започаткування підприємництва;

• у разі смерті безробітного чи особи, що перебувала на його утриманні, матеріальна підтримка;

• безплатні: підготовка, за потреби і бажання — підвищення кваліфікації на замовлення роботодавця, перелік послуг;

• вакансії офіційні й легальні, немає жодних «конвертів», лише повноцінна робота.