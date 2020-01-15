Торік наприкінці вересня в моєму селищі сталося непередбачуване: не на кілька годин, не на день-два, а на невизначений термін багатоквартирні будинки без попередження відключили від водопостачання. Причина таки була вагомою: борг населення місцевому комунальному підприємству досяг пів мільйона гривень. Але борги, як з’ясувалося, мали тільки 146 квартир із 1,5 тисячі, 35 з них — по 4—20 тисяч гривень, решта — 1—3 тисячі. КП вивело загальну суму боргу, не виокремивши заборгованості за воду. Все це можна було побачити у вивішених біля кожного під’їзду списках.

Тоді люди організувалися і в день відключення води прийшли до КП, де з обуренням наголошували, що КП знало про боржників, суми заборгованостей і, очевидно, завчасно отримувало від постачальника води повідомлення про таке відключення, але не вживало жодних заходів щодо боржників. Водопостачання відновили, але для мене ця історія не завершилася досі.

Тоді, не вважаючи себе боржником, навіть не заглядала у вивішені на під’їздах списки. Там нашу квартиру знайшов син, і мені довелося йти в КП і з’ясовувати, як може споживач, який платить за квартиру, воду, опинитися у списках боржників, ніби не платив кілька місяців. Прийшовши із квитанціями до бухгалтера-оператора, почула, що з 25-го по 5 число щомісяця бухгалтер-оператор за платіжками населення не приймає. Ще повідомили, що відповідна комп’ютерна програма, потрібна для звірки квитанцій, не працює.

Але я наполягла на спілкуванні з оператором. І вона звинуватила мене, що не передавала КП показники лічильників, хоч такого обов’язку не маю, оскільки на врученому мені папірці з номерами телефонів, на які треба повідомляти показники, було написано, що КП просить це робити. На мою репліку, як ви дізнаєтеся, чи я не збрешу щодо показників, оператор відреагувала: «Я б у комп’ютері це побачила і направила б сантехніка перевірити. Так ми робимо раз на три місяці».

Тобто на те, що комп’ютер зненацька замість, наприклад, суми 200—300 гривень вибиває у платіжці понад 900, оператор не мусить звертати жодної уваги, але вираховує за тими платіжками, хоч і приблизно, скільки кубометрів води приховує від оплати споживач. Тож винною в тому, що не звертала уваги на великі суми, які виставляла мені оператор, виявилась я. А вона — в тому, що ігнорувала вибрики комп’ютера і не направила вчасно сантехніків для звірки.

А ось винною в усьому виявилася комп’ютерна програма, яка гроші, що надходять за спільною платіжкою, розкидає окремо на оплату за квартиру і за воду. І робить це, за словами оператора, як завгодно. На моє запитання, чому комп’ютерна програма робить це не так, як розумію я: фіксована у платіжці сума має йти за квартплату, бо метраж залишається однаковим, а решта коштів — за воду, оператор відповіла: «Працюємо над удосконаленням програми».

Того самого дня до моєї квартири завітали два сантехніки в супроводі самого директора КП. Мабуть, ішли як до злісного неплатника. Сфотографували лічильники і пішли.

Чого приходили? Адже борг за воду з платіжок не зникав. І аби не нести борги в новий рік, у грудні торік знову пішла до КП — уже в ті дні, коли бухгалтер-оператор працює з платіжками населення. Спілкування тривало годину, але вже не на підвищених тонах, як минулого разу. Ми звірили всі платіжки з даними комп’ютера і знайшли таки… неіснуючий борг за воду. Але вердикт оператора не змінився: «Оскільки ви не передавали показників лічильників, тож і з’явився борг». І він, за словами оператора, «висітиме замороженим» доти, доки реальні показники лічильників не зрівняються з тими, що в платіжці. Але я маю заспокоїтися, адже борг є лише на папері. Дарма що була в списках боржників, вивішених на під’їздах, і наражалася на гнів сусідів.

Оператор не змогла сама подбати про «замороження» боргу навіть після пред’явлення та копіювання всіх квитанцій і визначення зайвих нарахованих програмою кубометрів води. Мені запропонували написати заяву, в якій я просила переглянути мої квитанції з 2017 року (тоді на зміну старому ЖЕКу й прийшло нове КП) і відкоригувати показники води та суми нарахувань. Тобто фактично просила виконати КП його роботу.

Отаке воно, нове, але бюрократичне і неповоротке КП. Не сталося змін і в роботі комп’ютерної програми. Вона, як зізналася оператор, досі видає спільну платіжку на кварт­плату і воду. І хоч у вересні в КП мене запевняли, що працюють над удосконаленням програми, щоб вона у платіжці видавала окремими рядками суми за квартиру і за воду, очевидно, я далеко не остання, хто приходив і ще прийде шукати в цих платіжках уявні борги.