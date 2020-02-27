Коли в Україні істотно зросли штрафи за кермування автомобілем у нетверезому стані, один знайомий обурився: «Вони там що, вже зовсім подуріли? Де такі гроші брати?»

Промовистий приклад української ментальності, чи не так? Людина не думає про те, щоб не вживати спиртного, її сіра речовина працює, як бачимо, у протилежному напрямі.

Хоч би хто що казав, саме наша психологія — найслабша ланка в будь-яких змінах. Пригадую 1985 рік, коли в Союзі оголосили бій пияцтву. Навіть нас, студентів-другокурсників, зібрали на збори, розповіли, що до алкоголю, образно кажучи, краще не наближатися. Ось тільки вийшло з тієї «всенародної кампанії» те, що вийшло: величезний пшик.

Чи не повториться ситуація нині, коли уряд всерйоз узявся за детінізацію ринку алкоголю? Один до одного, напевно, ні, бо минуло відтоді 35 років. За цей час виросло ціле покоління українців із зовсім іншою культурою споживання алкоголю й ментальністю, яка хоч і повільніше від моди, проте змінюється. Але проблеми залишились, і неабиякі. Скажімо, тіньовий ринок спиртного в Україні один з найбільших у світі та б’є рекорди в Європі: 50% міцних напоїв виготовляють у тіні. У Західній Європі це 11,5%, а ось у Мозамбіку — 66, Уганді — 61, в Камеруні — 56. Ось де поки що наше місце. Отже, втрачаємо не лише високорентабельну частину економіки та податки від неї, а й здоров’я та життя людей — найціннішого нашого ресурсу. Пригадуєте епізоди, коли десятки людей труїлися нелегальним алкоголем? Натомість до небес розростається корупція.

Ці загрозливі тенденції побачили в уряді і ввімкнули можливості, змінивши керівництво Укрспирту, який, до речі, цього року демонополізують, оновивши податкову поліцію, розробивши акцизну марку. Це одразу ж відчули на місцях: цілі нелегальні синдикати чи не щотижня стали знаходити правоохоронці на Рівненщині в підвалах та інших пристосованих приміщеннях. «24 тисячі пляшок контрабандного алкоголю знайшли у Рівному», «Алкоголю на 5 мільйонів вилучили з підвалів», «Врятували людей від отруєння в новорічну ніч» — такими заголовками зарясніли медіа. Підсумок: за надходженнями акцизу з алкоголю, які збільшилися торік за два останні місяці, таки перегнали 2018-й на 2,2%, або на 17,6 мільйона.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет переконує, що послаблення не буде: «Продовжуємо детінізацію ринку алкоголю. З одного боку, маємо завершити перезавантаження ключових органів, з іншого — на боротьбу будуть кинуті технології: від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки».

Схоже, остаточно протверезіти нам і справді допоможуть технології. Ось-ось уряд упровадить перші пілотні проєкти електронних акцизних марок. При цьому ні бізнесу, ні державі не потрібні значні капіталовкладення. Натомість рух підакцизної продукції (алкоголю та цигарок) відстежуватимуть на всіх етапах — від виробництва до продажу. А й справді, не втрачати 5—10 мільярдів гривень бюджетних надходжень за рік! Аплодую, пане Дмитре Дубілете з командою. Яку противагу технологіям придумають у ХХI столітті винахідливі українці? Поживемо — побачимо. Не хотілося б, звісно, щоб бодяжили у власних обійстях. Сподіваюся, до цього не дійде, бо навіть наша українська ментальність — не камінь.