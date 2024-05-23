Відновлення української економіки відбувається попри війну та масовані ракетні обстріли з боку рф. За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з торішнім квітнем становило приблизно 4,3% [±1%]. У підсумку за січень — квітень 2024 року зростання оцінюють на рівні 4,4% [±1%] порівняно з відповідним періодом торік.

«У квітні 2024 року триває тенденція відновлювального зростання економіки, яку було підтримано рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд.

Позитивні тенденції спостерігалися у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Загалом економіка продовжує адаптуватися та набувати характеристик економіки воєнного часу. Однак високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП», — пояснила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, у квітні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність за рахунок експортоорієнтованих виробництв і попиту на інвестиційну продукцію — машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Усе це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності. Після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС і ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об’єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть потенційно негативно позначитися на роботі промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії, повідомляє Мінекономіки.