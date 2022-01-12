Харківська обласна бібліотека для дітей стала переможцем 2021 року у Всеукраїнському огляді-конкурсі обласних бібліотек для дітей

Для Харківської обласної бібліотеки для дітей, яку містяни любовно називають бібліотекою на Алчевських, минулий рік завершився знаково. Книгозбірня здобула перемогу в номінації «Соціальне партнерство бібліотек» Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних дитячих бібліотек.

Нагороду присуджено за творчий підхід та ефективну реалізацію інноваційних програм у царині соціального партнерства, майстерність у веденні соціального діалогу, а також реалізацію проєкту «Зелені легені». Це, до речі, вже третя за останній час перемога харківських хранителів мудрості й знань, які вони щедро засівають у серця юних читачів.

Як удома, тільки цікавіше

Завітавши в книгозбірню на Алчевських, мимоволі кидаєш погляд у неблизьке минуле, коли бібліотеки нагадували сховища зі стелажами зачитаних фоліантів, а бібліотекарі виконували переважно функції реєстраторів виданого краму. Нині тут наче у храмі, проте почуваєшся в затишній домівці. Сама атмосфера налаштовує на зустріч з незвіданим, захопливим, а працівники бібліотеки оточують кожного відвідувача — хоч би скільки їх прийшло — увагою та ненав’язливою опікою. Порадять, підкажуть, зацікавлять новинками, залучаючи не лише свої фахові знання, а й численну медійну техніку.

Тож юний відвідувач позбувається скутості й дитячої соромливості й потрапляє у вир бібліотечного життя. Долучається до конкурсів малюнків, бере участь у майстер-класах з різних видів мистецтва, відвідує перфоманси, масштабні фестивалі й акції.

І справді, перше враження цілком відповідає дійсності. Адже, як пояснила головний бібліотекар закладу Світлана Загревська, хоч книгозбірня має статус обласної, була і є бібліотекою сімейного типу, оскільки тут виросло і пройшло виховання не одне покоління читачів. Вона невдовзі святкуватиме 85-річчя.

«Суть у тому, що бібліотека вже не одне десятиріччя має власне ім’я. У нас солідні фонди. Хоч кажуть, що фонди вирішують усе, в нашому разі все вирішують читачі, яких нині понад 15 тисяч. Без них найбагатші фонди, найкраща література мертві, — розмірковує Світлана Загревська. — Учора прийшла до нас молода пара — батьки третьокласника і по секрету поскаржилися, що їхня дитина не читає. Я запитала, чому прийшли саме до нас, і подружжя послалося на відгуки, які чуло про нашу бібліотеку. Наш заклад активно популяризує себе різними засобами і в соцмережах, підтримує сайти, працює з партнерами, укладає угоди зі школами про спів­працю».

Оскільки, за словами Світлани Загревської, бібліотека обласна, то сюди часто охоче приї­жджають діти з віддалених районів, орендують для цього автобуси. А згодом просять батьків ще раз приїхати не на численні харківські атракціони, а саме в бібліотеку на Алчевських. У книгозбірні це дуже цінують і прагнуть робити свою справу якнайкраще. Можливо, в цьому таємниця популярності дитячої книгозбірні й запорука її лідерства серед схожих закладів України.

Щоб постійно тримати високу планку, ні на день не можна зупинятися. Динаміку і розвиток працівники підтримують повсякчасно й у всьому. У бібліотеці на Алчевських постійно впроваджують цільові програми та проєкти. Скажімо, програма «Десять кроків назустріч миру» охоплює відразу кілька напрямів: створення першої в Україні буккросинг-бібліотеки для військових на залізничному вокзалі, проведення інтерактивних заходів для дітей внутрішньо переміщених осіб, щорічне проведення обласного патріотичного форуму, до якого долучилося понад півтори тисячі дітей. А програма «У книжок не існує канікул» захопила школярів конкурсом «Літні читання» і змістовним дозвіллям в оздоровчих таборах.

Діти долучаються до порятунку довкілля

І цільові програми, і творчі проєкти стали підґрунтям для розвитку масштабного проєкту «Зелені легені» та перемоги у Всеукраїнському конкурсі дитячих обласних бібліотек, який проводила Національна бібліотека України для дітей під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики. За словами завідувачки сектору прогнозування та інновацій харківської бібліотеки на Алчевських Валентини Лупіцької, це вже третя перемога в конкурсі, який проводять щодва роки.

«2021-го ми подавали три дуже цікаві конкурсні матеріали. Це марафон, присвячений 150-річчю Лесі Українки, організатором якого була наша бібліотека. До марафону після реклами долучилося понад 1400 учасників із 20 областей України, а також Польщі, Єгипту й Китаю віком від 3 до 89 років. Ми разом з поляками провели тематичний відеоміст, потім діти створювали з екоматеріалів портрет Лесі Українки.

Подавали матеріал, присвячений нашій землячці видатній художниці Зінаїді Серебряковій. Матеріали проєкту «Зелені легені» подали на конкурс і здобули перемогу в номінації «Соціальне партнерство бібліотек» недавнього всеукраїнського конкурсу», — розповідає Валентина Лупіцька.

Для Харківської обласної бібліотеки для дітей розвиток партнерських відносин став одним з найважливіших у діяльності на шляху досягнення спільних із громадськістю цілей.

Міжкультурний мистецький екологічний проєкт «Зелені легені» започаткували восени 2019 року, і ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей» стала його співорганізатором. До масштабного проєкту, який об’єднав журналістів, митців, екологічних активістів, фахівців бібліотек та музеїв, представників органів влади, вищі навчальні заклади, культурні інституції, громадські організації, долучилися понад 200 партнерів. За мету організатори визначили привернення уваги громад до екологічних проблем із зеленими насадженнями та спонукання їх до дій і змін.

«До створення екологічної виставки було залучено понад 200 митців — і юних, і досвідчених, професіоналів та аматорів. Представлено було роботи у різних техніках: дитячі малюнки, картини художників, колажі, оригамі, петриківський розпис, керамічні вироби, писанкове дерево, традиційний вулик-колода за старовинною технологією, коренепластика, дизайнерський екоодяг, дерево з напівкоштовного каміння», — розповіла Валентина Лупіцька.

Уперше роботи мистецької виставки, присвяченої збереженню та відновленню рослинного довкілля, презентували на п’ятому обласному патріотичному форумі «Діти єднають Україну». Його організатором виступила Харківська облдержадміністрація. До форуму тоді долучилися понад 400 учасників з усієї Харківщини.

Стартовою локацією проєкту стала Харківська обласна бібліотека для дітей. У межах його реалізації тут було проведено цікаві заходи на екологічні теми, зокрема перфоманс-показ авангардної колекції екомоделей «Пробудження» за участі молодої дизайнерки Валерії Соболь. Дівчата-моделі продемонстрували сукні й костюми в екологічному стилі. Валентина Біла виступила з лекцією «Підходи до проєктування навколишнього простору на основі взаємного впливу окремих екосистем з урахуванням досвіду австрійського фермера Зеппа Хольцера» на прикладі власної садиби. А Валерій Го здивував усіх ідеєю, як перетворити лісосмугу на лісосад під час короткої розповіді «Пермокультура. Що це таке?»

Учасникам та гостям дійства надовго запам’ятається майстер-клас із петриківського розпису, який проводила заслужена майстриня народної творчості засновниця всеукраїнської школи «Петриківка. З минулого в майбутнє» Тамара Вакуленко. На творчу зустріч завітали діти зі школи мистецтв (м. Золочів), майстри музею Гната Хоткевича (селище Високе), які охоче освоювали техніку петриківського розпису під час малювання півників та вчилися створювати різні художні образи «Дерева життя».

Під час презентації проєкту відбулися зустрічі з художниками, музейними працівниками, гостями з Харківського планетарію, журналістами.

На церемонії нагородження переможців на Форумі партнерів «Бібліотека. Влада. Громада», участь у якій взяли представники Міністерства культури та інформаційної політики України, департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції, громадські діячі, видавці, письменники, проєкт «Зелені легені» продемонстрував ефективність та можливість реалізації і під час локдауну та карантинних обмежень.