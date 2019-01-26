Мінекономрозвитку нагадує всім зацікавленим, насамперед вітчизняним виробникам, що з 1 січня 2019 року понад 90% технічних стандартів Радянського Союзу (ГОСТів), розроблених до 1992 року, втратили чинність в Україні.
Для українських промисловців та інших суб’єктів реальної економіки це не мало бути новиною: припинення чинності радянських ГОСТів на території України було одним з положень Програми діяльності Кабінету Міністрів. Згідно з нею, 2015 року ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації, отримало відповідні накази про скасування ГОСТів із втратою чинності протягом 2016—2018 років та з повною відмовою від них із 1 січня 2019-го. Усього мали скасувати 12090 радянських ГОСТів.
Задля зниження ризиків для бізнесу Мінекономрозвитку завчасно запропонувало всім зацікавленим сторонам надати пропозиції щодо скасування ГОСТів, які втратили актуальність. Крім того, національний орган стандартизації постійно надавав роз’яснення та консультації з питань, що виникають у зв’язку з цим.
Протягом 2016—2018 років надходили пропозиції щодо подовження термінів чинності певних ГОСТів. Після консультацій національний орган стандартизації ухвалив накази, згідно з якими 1173 радянські ГОСТи залишаються чинними на 1 січня 2019 року до 1 січня 2022-го.
Зокрема це стандарти, на заміну яких розробляють або передбачають проекти відповідних національних стандартів; стандарти, посилання на які є в нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської документації; стандарти, розроблені свого часу на основі міжнародних стандартів, версії яких актуальні в наш час. Із переліком досі чинних радянських стандартів можна ознайомитися на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ»: https://bit.ly/2RFyiMI.
Однак, наголошують у Мінекономрозвитку, продовження чинності радянських ГОСТів після 2022 року неможливе. Адже Законом «Про стандартизацію», який набув чинності 3 січня 2015 року, в національне законодавство України імплементовано положення угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі. Також відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, ЄС та Європейським Співтовариством з атомної енергії, Україна поступово впроваджує Європейські стандарти (EN) як національні, зокрема гармонізовані європейські стандарти. Одночасно Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема міждержавні (ГОСТ), розроблені до 1992 року.
Тому Мінекономрозвитку та національний орган стандартизації рекомендують усім зацікавленим сторонам, які в роботі використовують ГОСТи, скористатися інструкціями, розміщеними на сайтах Мінекономрозвитку та ДП «УкрНДНЦ», і знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу. Адже це фактично регуляторні акти держави, якої не існує, і суперечать нововведенням, запровадженим у галузі технічного регулювання України, і зобов’язанням України щодо реформування сфери технічної стандартизації, передбаченим угодою СОТ та Угодою про асоціацію з ЄС.
За потреби розроблення національного стандарту на заміну відповідному радянському ГОСТу будь-яка зацікавлена сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські організації тощо) може виступити замовником розроблення такого стандарту відповідно до Закону України «Про стандартизацію».