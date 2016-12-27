У передноворічний час багато хто хоче придбати рибу до святкового столу. Але тут слід бути уважними та обачними. Незважаючи на широкий вибір на наших прилавках, купити якісну та свіжу рибу — проблема. Щоб упоратись із нею і не принести з магазину неякісний продукт, потрібно знати, на що йдуть продавці, аби реалізувати такий товар.

Супермаркет — безвідходне виробництво

Передовсім варто розуміти, що рибна індустрія активно розвивається, тому завдяки сучасним технологіям можна виростити рибу чи будь-який вид молюсків у штучних умовах. Відрізняється ця штучна риба від справжньої так само, як домашня курка від бройлера, загодованого хімікатами. Тому, вибираючи рибу до святкового столу, потрібно знати, що на спеціалізованих фермах рибу годують кормами з барвниками і стимуляторами росту, а щоб вона не хворіла, їй дають антибіотики. На рибопереробних підприємствах її заморожують, застосовуючи небезпечні поліфосфати, або коптять шкідливим рідким димом, а в магазинах зіпсований продукт видають за свіжий.

«Щоб риба була справді високоякісною, потрібно купувати її у великих супермаркетах. Адже в магазинчиках через невеликий попит товар може залежуватися, — каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. — Віддайте перевагу супермаркету чи спеціалізованим рибним магазинам з більшим товарообігом, де рибу швидко розкуповують і вона не встигає зіпсуватись, і де вона проходить бодай якийсь контроль, а також має супровідні документи. Проте і в цьому разі не можна розслаблятись, адже супермаркет — безвідходне виробництво».

Щодо охолодженої риби. Вона починає шукати покупця на прилавках з білосніжним льодом. Але якщо її ніхто не купив і в результаті тривалого лежання на льоду потемнішали очі та зябра, з’явилися запах і слиз, загалом вона потьмяніла, тоді жадібний продавець її реанімує і все одно спробує продати. Рибу, яка смердить, миють розчином з марганцем, змиють слиз, відрізають голову і знову кладуть на прилавок. Якщо і в такому оновленому вигляді її ніхто не купить, тушку заморозять чи розріжуть на стейки і загорнуть у плівку. А якщо навіть тоді її не купують, то зіпсований делікатес віддадуть у відділ кулінарії, де його гарненько замаринують, поллють соусом і засмажать. А можуть просто пустити на фарш. І це попри те, що риба — продукт, який швидко псується. Але корисною може бути лише високоякісна і свіжа риба.

Приховати дефекти

«Другий варіант, на який ідуть нечесні продавці, — перетворити залежалу рибу на підкопчене філе, — каже спеціаліст з переробки продуктів харчування Сергій Мартинюк. — Засолення і копчення — улюблений спосіб приховати дефекти риби. Спеціальний харчовий барвник під лосось зробить філе яскравим та свіжим. Аромат рідкого диму, в який занурюють рибу, замаскує будь-який запах тухлятини і подарує продукту аромат копчення».

Насамкінець варто наголосити: якість продукту передовсім. Тому саме на неї потрібно орієнтуватися, купуючи рибу, а зовсім не на дату виготовлення чи пакування, яку часто підробляють. Тому, перебуваючи в магазині, потрібно уважно дивитися на цінники: побачили кілька наклеєних один поверх іншого — спробуйте розгледіти перший. Адже саме на ньому зазначають правильну дату виготовлення чи пакування. Обережно треба ставитись і до риби, яку продають за акцією. За знижкою кілька гривень часто ховають зіпсований товар. І, звісно, не варто купувати рибу на стихійних базарах, де за її якість і безпечність ніхто не відповідає.

Тому щоб не зіпсувати свято собі та близьким, потрібно бути дуже уважним, обираючи продукти.