Про результати реформування МВС та розроблення оновленої стратегії відомства йшлося у четвер під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та керівників відомств, які координує МВС, із послами країн «Великої сімки» та Євросоюзу, повідомила прес-служба МВС.
За словами міністра, завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами МВС фактично повністю виконало стратегію реформування, розроблену в 2014 році. Нині у міністерстві планують кроки реформи на найближчі 3—5 років. «Ми ведемо реформу міністерства у тісній співпраці з нашими партнерами. Хочу, щоб до 20 березня ми затвердили нову версію стратегії реформування системи МВС. Враховуючи досвід і наші досягнення, плануємо розробити нову версію на наступні 3-5 років», — зазначив Арсен Аваков. Він додав, що нову стратегію перед затвердженням в уряді буде узгоджено з міжнародними партнерами.
Голова Нацполіції України Сергій Князєв розповів, що ведення груп реагування патрульної поліції дало змогу максимально оперативно реагувати на злочини і правопорушення. Торік такі групи запрацювали у Хмельницькій, Волинській, Львівській, Харківській і Київській областях. Нагальної розбудови потребує й гарантування безпеки дорожнього руху. Цю функцію здійснюватиме дорожня патрульна поліція, яка вже працює в 9 областях країни. Створюють і якісну систему кризового реагування за допомогою мережі ситуаційних центрів НПУ. «Ці проекти впроваджують за активної технічної й консультаційної підтримки міжнародних партнерів», — підкреслив Сергій Князєв.
Голова Держприкордонної служби України Віктор Назаренко зазначив, що особливий пріоритет — забезпечення готовності до відновлення контролю над тимчасово не контрольованими ділянками кордону на сході країни. Це потребує створення окремого угруповання та його забезпечення. Відомство виконало всі заходи, передбачені планом лібералізації ЄС візового режиму. «Україна залишається надійним форпостом безпеки на східному кордоні Європи. І для нас вкрай важлива підтримка іноземних партнерів», — наголосив Віктор Назаренко.
Командувач НГУ Юрій Аллеров повідомив, що до 2020 року передбачено поступовий перехід Нацгвардії на структуру управління, максимально наближену до органів управління військових формувань держав-членів НАТО. У жовтні 2016 року Національній гвардії України було надано статус спостерігача асоціації сил жандармерії та поліції (FIEP) з перспективою повноправного членства в жовтні 2017 року. Крім цього, Нацгвардія реалізовує міжнародний проект «Включення системи фізичної ядерної безпеки України в структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки» (ГФЯБ), бюджет якого становить 16 мільйонів доларів США.
Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук зазначив, що функції МВС України надзвичайно важливі для безпечного щоденного життя як українців, так і дипломатів та гостей країни. «Кожна служба міністерства має розвинений план реформ і, враховуючи набутий досвід, намагається вийти на якийсь скоординований підхід; а разом з ними і ми як партнери», — сказав Роман Ващук. Він додав, що програма співпраці уряду Канади з МВС України довгострокова та різноманітна. Зокрема 20 канадських поліцейських працюють пліч-о-пліч з українськими колегами.
«Наша розширена співпраця з Нацполіцією вже дала результати. Маємо надію, що вдасться створити поліцейську академію, яка братиме вже освічені кадри й готуватиме їх для успішного включення у роботу Нацполіції», — наголосив посол.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»