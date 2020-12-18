Жителі багатьох українських сіл відчули, що означає слово «оптимізація» з погляду посадовців і державних мужів. У багатьох сферах на перший план чомусь виходять економічні показники, відсуваючи назад соціальну відповідальність.

Cлідом за поштовими поскорочували й банківські відділення

До редакції звернувся пенсіонер Федір Копилець із села Будище Черкаського району й розповів про незручності, які спіткали багатьох жителів після закриття відділення Ощадбанку.

«Багато сіл у зв’язку з об’єднанням громад тепер, як кажуть, в одній купі. А чи хтось подбав про зручності для селян? — запитує пенсіонер. — Приміром, банкоматів у Будищах і в більшому сусідньому селі Мошни за 11 кілометрів чимало, але ще недавно всі вони були від комерційних банків. А державного Ощадбанку не було.

Років зо три телефонував на всі гарячі лінії, щоб улаштували людям таку зручність. Пообіцяли в березні, а зробили у квітні — люди вже й звикли, всім було зручно. За це дякую банку. У Мошнах організували філію Ощадбанку — там касирка приймала платежі (багато рахунків різних організацій розміщено в цьому банку, такі платежі проходили без комісії). Тут можна було й пенсію одержати. А для багатьох пенсіонерів спілкування з касиром — набагато зручніше, ніж освоювати ази роботи із залізним ящиком — терміналом чи банкоматом.

А коли цієї осені громада вже остаточно організувалася, відбулися вибори, й філію державної банківської установи в самому центрі великої громади чомусь закрили. Їхати в Черкаси у відділення банку — далеко й незручно. До того ж пандемія. Скільки сіл могло б користуватися відділенням: Яснозір’я, Байбузи, Кумейки, Софіївка, Шелепухи, Нетеребки, Березняки. І ми з Будищанської громади теж туди їхали, бо зручно було. І пенсії отримати, які надходять на картки, комунальні платежі заплатити. А вслід за поштовими вже й банківські відділення поскорочували. Тому й газет не передплачують люди — їх приносять через два тижні. Кажуть, нікому носити. А мені здається, що причина зовсім в іншому: чиновники за великими прибутками забувають про людей».

Ефективність диктує попит

Ми звернулися до пресслужби Ощадбанку, щоб дізнатися, яка кількість відділень цієї установи діє в населених пунктах області у грудні 2020 року. Як повідомили в банку, мережа його відділень на Черкащині налічує 44 установи. У межах оптимізації мережі установ протягом 2020 року закрито 26 відділень, протягом минулого — 20. Рішення про закриття відділення банк приймає, враховуючи ефективність його роботи та попит на банківські послуги.

Представники банку розповіли й про причини закриття відділень. Понад шість років Ощадбанк проводить оптимізацію мережі. Якщо класичний комерційний банк одразу відкривав відділення з точки зору економічно вигідного розташування, то з державним, зазначають в Ощадбанку, все було навпаки. Його відділення спроєктовано ще в радянські часи — це була тотальна наявність ощадкас. Ніхто тоді не замислювався над окупністю такої мережі. Тож у ринкових умовах, як вважають в установі, вона стала неефективною.

Самі відділення, навіть прибуткові, були надто відсталими за технологіями і сервісами порівняно з іншими банками. 80% операцій проходило через каси. Банку потрібно було розв’язувати одразу дві проблеми. Перша — створення сучасних економічно ефективних відділень з новою бізнес-моделлю. Друга — переведення якнайбільшої кількості послуг в онлайн, аби розвантажити відділення від черг.

Критерій доцільності наявності відділення Ощадбанку в певному населеному пункті — принаймні забезпечення його беззбиткової діяльності.

Закриттю будь-якого відділення передує багатомісячна підготовча робота, в яку входять переговори з органами місцевого самоврядування, представниками громади й бізнесу для спільного пошуку джерел наповнення банківського відділення прибутком, щоб воно могло залишитися і працювати й інвестувати в розвиток. І лише якщо протягом визначеного періоду позитивних тенденцій у діяльності банківського відділення немає, приймають рішення про його закриття.

Щоб запобігти закриттю відділення в Мошнах, про яке йдеться у зверненні пенсіонера, представники банку повідомляли органи місцевої влади про його неефективну роботу і просили про допомогу в залученні додаткової клієнтури.

«Ми неодноразово надсилали листи-звернення до сільського голови, які залишилися без відповіді. Проводили зустрічі з місцевою владою, керівниками місцевих підприємств та жителями села. На жаль, ці зустрічі не дали бажаного результату, тож банк був змушений закрити відділення через недостатню кількість клієнтів».

Пресслужба установи повідомила, що в селі Мошни й надалі працюватиме банкомат Ощадбанку.

Післяслово кореспондента. Як стало зрозуміло після глибшого вивчення питання, відділення Ощадбанку, який прагне оптимізувати свої послуги, закривають не тільки в Мошнах, про що пише пенсіонер, а й у багатьох інших селах України. Причина — неефективність, нерентабельність.

Однак, як справедливо зауважують наші читачі, Ощадбанк — державна установа, тому повинна виконувати не тільки економічну, а й соціальну функцію. На думку сільських жителів, ефективність роботи відділень часто ускладнює нестача необхідної кількості терміналів, немає змоги обміняти валюту в касах, швидкість обслуговування через застарілу техніку низька, а отримати готівку після її замовлення можна аж на наступний день.

Усі ці проблеми, вочевидь, могли б розв’язати самі банки. Однак у них власні міркування й підходи до оцінки ефективності. З одного боку, з аргументом необхідної рентабельності сперечатися важко, адже економіка відіграє в роботі кожної структури найважливішу роль. З іншого — про економічну ефективність роботи банківської установи повинна наполегливіше турбуватися місцева територіальна громада, дбаючи про залучення клієнтів. На словах місцеві ради готові співпрацювати, переходити на зарплатні проєкти, сприяти збільшенню числа клієнтів. А на ділі так виходить не завжди.

Отож проблема не така проста, як може здатися на перший погляд. Розв’язати ж її можна, поставивши на перше місце інтереси громади й кожного жителя села.