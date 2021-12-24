Неоплачувані відпустки. Неповний робочий день та урізання зарплат. Звільнення. Брак вакансій. Торік ці негативні тенденції масштабувалися на вітчизняному ринку праці, коли на початку 2020-го Україну накрила пандемія коронавірусу, спричинивши спершу повний локдаун, а потім і різні карантинні обмеження, які тривають досі. COVID-19 створив нову реальність і змусив пристосовуватися до неї і роботодавців, і найманих працівників. Завершується 2021-й. Якими тенденціями на ринку праці він запам’ятається?

«2021 рік став періодом адаптації українського бізнесу до нових умов праці. На початку року роботодавці не відкривали нові робочі місця й майже не шукали новий персонал. Порівняно з аналогічним періодом 2020-го кількість вакансій значно скоротилася. З березня 2021-го ринок праці почав оживати. Люди стали активніше шукати кращі умови праці. Пошук персоналу теж активізувався і протягом року показав приріст більш ніж удвічі», — такі дані дослідження, яке провів експертно-аналітичний центр grc.ua, оприлюднила його керівниця Руслана Березівська.

Затребувані фахівці та зарплати

Найбільша кількість вакансій 2021-го відкривалася для спеціалістів у галузях продажу, ІТ, банківської справи, маркетингу, реклами та піару, у транспорті й логістиці.

«Другий рік поспіль торгівля утримує першість, витіснивши IT-галузь на другу позицію. За рік вакансій у продажах побільшало на 137%. Попит на IT-спеціалістів залишається високим, і за рік кількість нових вакансій для цих фахівців порівняно з 2020-м зросла на 91%. Майже у всіх професійних галузях кількість вакансій за підсумками 2021-го має позитивну динаміку. Лише у галузі «Спортивні клуби, фітнес, салони краси» кількість пропозицій роботи скоротилася на 41%.

Низький попит на фахівців показали некомерційні організації та державна служба (-9%). Лише на 9% порівняно з торішнім показником зросла кількість пропозицій роботи для юристів. На 10% зросла кількість вакансій для вищого менеджменту та на 16% — у страхуванні», — каже Руслана Березівська.

Цьогоріч, як і раніше, столиця — лідер за кількістю розміщених вакансій. У Києві пропонують і найвищу зарплату. Високі показники нових вакансій у середньому за рік у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській та Київській областях. За розміром середньої заробітної плати Дніпропетровська, Харківська, Одеська та Львівська області хоч і поступаються столиці, але посідають високі позиції. А ось у Київській області хоч і з’являються нові робочі місця, але середня зарплата тут найменша серед усіх регіонів країни. Найменше вакансій на заході — у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Порівняно з минулим роком кількість пропозицій роботи в цих регіонах теж вища.

«Середня зарплата у відкритих вакансіях у всіх галузях за рік порівняно з 2020-м зросла й становить трохи більш як 17 тисяч гривень. Проте отримувати українці більше не стали з огляду на інфляцію. Найвищі зарплати в ІТ-галузі. За рік зарплата в ній в середньому зросла на 11,3 тисячі гривень і сягає в середньому майже 54 тисяч. Це саме стосується галузі комунікацій.

На другому місці представники топменеджменту. Середня заробітна плата за рік у вакансіях для топменеджерів становить 43,6 тисячі гривень. До найвищих середніх зарплат належать виплати фахівцям галузі будівництва й нерухомості (24,8 тисячі гривень), державної служби (23,1 тисячі). Найменші зарплати пропонують у туризмі та ресторанному бізнесі (13,2 тисячі), медицині (13 тисяч), робітникам — 11,9 тисячі, адмінперсоналу — 10,7. Адмінперсонал отримує найменше, хоч за рік середні виплати для цих фахівців зросли майже на 1000 гривень», — зазначає Руслана Березівська.

2021-го поменшало охочих працювати на ставку 100%. Порівняно з минулим роком на 2% менше компаній пропонують повну зайнятість своїм працівникам і на 5% менше людей бажають працювати на повну зайнятість. Зросла кількість тих, хто віддає перевагу частковій зайнятості. В офісі бажають працювати лише 59% співробітників, дистанційно — 15%, за змінним гібридним графіком (офіс і дистанційно) — 10%, за гнучким графіком — 14%. Частина співробітників не бажає повертатися в офіси після локдауну. Вони віддають перевагу компаніям, які пропонують або повністю дистанційний формат роботи, або можливість поєднувати робоче місце вдома та офісі. Роботодавці в цьому плані консервативніші: 71% пропозицій роботи передбачає повністю офісний формат роботи. І тут виграють ті компанії, які будуть гнучкішими та зможуть відповідати інтересам шукачів роботи.

Руслана Березівська робить висновок: складний 2020 рік змусив роботодавців увійти у 2021-й у мобілізованому стані. Бізнес передчував нові виклики, з якими доведеться зіткнутися, тому підходив до роботи в нових реаліях більш свідомо та системно. Майже половина компаній (45%) в середині 2021 року стверджувала, що їм вдалося впоратися з випробуваннями. Ще 15% зазначали, що спостерігали стабільну роботу бізнесу, попри складні умови. 2021 року бізнес масово впроваджував гібридний робочий простір. Віддалений формат роботи став привілеєм не лише IT-спеціалістів. Співробітники змогли працювати з будь-якої точки світу, якщо компанія не вимагала постійного перебування офлайн в офісі. Це, з одного боку, давало компаніям більший вибір талановитих пошукачів. З іншого, — у пошукачів, які претендують на робоче місце у провідних компаніях, зросла конкуренція. Тобто ринок праці розвивається. Але компанії мають більше дослухатися до потреб співробітників, бути людянішими.

Чому бракує айтішників

Такими стали, наприклад, роботодавці в ІТ-галузі через локальний брак спеціалістів високого рівня. Такий висновок можна зробити з оприлюдненого дослідження міжнародного IT-рекрутингового агентства CNA International IT, яке проводили у жовтні-грудні цього року. Керуючий партнер агентства Влада Лященко розповіла, що роботодавці утримують працівників і заохочують нових різними опціями, які дуже мотивують спеціалістів.

«Конкуренція за кандидатів стає жорсткішою. Їм пропонують більші зарплати й кращі компенсаційні пакети. Наприклад, до безплатних курсів англійської мови додається медична страховка не лише для працівника, а й для всієї його сім’ї. Бонуси, що можуть доходити до розміру зарплатні співробітника. Зростає тривалість відпустки. Безлімітні вихідні — виконав роботу, можеш іти у відпустку — така практика гнучкого графіка прийшла зі США. Роботодавці часто допомагають облаштувати робоче місце для віддаленого режиму роботи — купують комп’ютери, оплачують інтернет тощо. Компанії навіть стали відкритішими для роботи з рекрутинговими агенціями, щоб швидше знаходити кадри, знати, які зарплатні запити кандидатів в Україні, й виходити на попередній рівень діяльності», — каже Влада Лященко.

Торік у першому й другому кварталах через пандемію, що спричинила проблеми з фінансами, компанії, які мають іноземне коріння, почали скорочувати ІТ-спеціалістів або призупинили набір нових. У третьому кварталі ситуація на ринку праці в ІТ-галузі стабілізувалася, відбулась адаптація до нових умов роботи й відновився найм на роботу. Якщо раніше компанії були лише за те, щоб співробітники щодня були присутні в офісі, то в умовах, що склалися, віддалена робота стала загальноприйнятою практикою. Четвертий квартал — різке нарощування оборотів і масштабування компаній, через можливість дистанційної роботи ІТ-спеціалісти виходили на співпрацю з іноземними замовниками, що збільшило конкуренцію за фахівців на українському ринку.

«Зарплати в ІТ-галузі зросли на 20—50%. І зростають не лише через брак фахівців, а й через злиття компаній. Через зростання сегменту стартапів зокрема у країнах Балтії роботодавці переходять на ринок України, щоб наймати працівників дистанційно. Вакансій більше на 40%, ніж торік. Але дедалі складніше знайти правильних кандидатів, які б мали адекватні зарплатні очікування та володіли необхідними навичками. Америка, Польща, Латвія, Естонія напряму вийшли на український ринок. Уже українські компанії дивляться на інші держави і готові виходити на ринки Індії, Молдови, Грузії», — зауважує Влада Лященко.

Пандемія була поштовхом для розвитку ІТ-освіти онлайн. Люди без профільної освіти здобували базові знання, щоб влаштуватися на роботу за такою спеціалізацією. Влада Лященко прогнозує: щороку 50-100 тисяч осіб переходитимуть в ІТ-галузь з інших, але буде питання, як швидко вони зможуть знайти роботу. Бо нині роботодавці здебільшого віддають перевагу не тим, хто пройшов курси, а тим, хто має досвід. Небагато компаній готові самостійно виховувати спеціалістів з новачків.

«Є цікавий нюанс. Айтішники, які мають досвід роботи наприклад 6-10 років, можуть іти й на меншу зарплату, але якщо їм цікава компанія, наприклад, з точки зору користі її діяльності для людей, зокрема в галузі охорони здоров’я, охорони довкілля. Деякі не хочуть працювати з онлайн-казино тощо через моральні принципи», — розповіла Влада Лященко.

Бум вакансій

Щодо інших професій, то в жовтні цього року несподівано відбулося різке збільшення кількості вакансій комірників. Про це розповіла керівниця відділу роботи з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна. Вимоги, які прописували роботодавці найчастіше, — досвід роботи понад рік, знання правил обліку, відвантаження та списання товарів, умов зберігання продукції, відповідальність, дисциплінованість. Зарплата залежала від галузі діяльності компанії, регіону, графіка роботи й загалом в Україні варіювалася від 9,5 до 14,5 тисячі гривень. Але траплялися вакансії і з зарплатою понад 20 тисяч гривень, якщо ця пропозиція щодо роботи у вузькій ніші й були особливості бізнесу.

В Україні серед перспективних професій, для яких не потрібно особливих навичок і знання англійської мови: моряк, медсестра, масажист, брокер, таємний покупець. Без вищої освіти можна працювати в більшості напрямів. Багатьох зацікавила робота, якій можна приділяти по кілька годин на день. Вона дає змогу без шкоди основній роботі отримувати додатковий дохід і зайнятість. Найпопулярніші вакансії: таємний покупець — 100-500 гривень на день; мерчендайзер — 200-600; прибиральниця в офіс — 300-600; промоутер — 300-500; офіціант — 300-1000.

У жовтні поширеними вакансіями були: пакувальник, комплектувальник, торговий представник зі своїм автомобілем, продавець-консультант, вантажник. У листопаді найпопулярніша спеціальність — різноробочий. За ними розташувалися: збирачі, вантажники, електрики й пакувальники.

«Регіональний зріз: у листопаді активність претендентів на роботу зросла на 11% порівняно із жовтнем. Найбільшу активність у пошуку роботи виявили претенденти у Харкові (на 40% більше пошукових запитів у листопаді), Одесі (на 31%) та Луцьку (на 28%). Вакансії, на які протягом останнього місяця осені зріс попит у всій країні, — охоронець (+23%), мерчендайзер (+18%)», — каже Олена Кірільєвніна.

Нині особливо популярні сезонні вакансії. Бум вакансій спостерігаємо для продавців ялинок, кухарів, охоронців. Олена Кірільєвніна інформує, що найбільше таких вакансій доступно в Києві, але зростання відзначають у всій країні, особливо у містах-мільйонниках. Роботодавці шукають людей, які готові працювати за 700—800 гривень на день. На такий самий заробіток на день можуть розраховувати і кухарі, які готують глінтвейн — популярний зимовий напій, який є на кожному новорічному ярмарку. Побільшало вакансій для охоронців точок продажів ялинок — переважно це робота в нічні зміни, коли немає активної торгівлі. Їм пропонують винагороду 500 гривень за ніч роботи.