Проходячи повз Сумський центр професійно-технічної освіти Державної обласної служби зайнятості, що на початку центральної вулиці Сум Соборної, неодмінно зустрічаю когось із знайомих. Ось і цими днями назустріч поспішав один із них — колись сім’ями проводили відпустку на одній з баз відпочинку неподалік обласного центру. Розговорилися про те, про се — дітей, здоров’я, роботу. Стосовно останнього співрозмовник раз по раз поглядав на годинник: мовляв, час — гроші, а їх у нього нині негусто. Тож поспішає на… навчання. З’ясувалося, що кілька місяців тому він потрапив під скорочення, однак не розгубився. Маючи правильні руки і певний робітничий досвід, вирішив перевчитися, набувши іншої спеціальності — затребуваної на ринку праці, добре і стабільно оплачуваної.

Знайти і працювати

Він дізнався, що при Центрі ПТО набирають слухачів — майбутніх котельників, які тут на вагу золота. Але не всі, а лише висококваліфіковані, ті, що знаються на різних видах котлів — газових, твердопаливних тощо. Тож невдовзі став слухачем курсів, а згодом пройшов практику. І ось зараз поспішає майже на випускний — за день-другий одержить відповідне посвідчення, а разом з ним і запрошення на роботу.

Директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний узагальнив інформацію за останній час. Так, сумським фахівцям вдалося напрацювати нову схему співпраці у трикутнику «безробітний — служба зайнятості — роботодавець», завдяки якій тисячі жителів Сумщини знайшли робоче місце.

Начальник відділу організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Сумського обласного центру зайнятості Василь Шевчун пропонує ознайомитися з чималою текою документів і справ, що стосуються підготовки фахівців за двома спеціальностями: «машиніст (кочегар) та оператор котельні» (до слова, років 4—5 тому про них хіба що знали — не більше). Зроблене за цей часовий відтинок приємно вражає.

Позаторік у службі зайнятості дійшли висновку: на ринку праці катастрофічно бракує саме цих спеціалістів. Адже систему виробництва і постачання тепла істотно модернізують, а підготовка відповідних фахівців відстає. До того ж роботодавець гарантує працевлаштування, що особливо важливо.

Спершу центр ПТО одержав ліцензію на підготовку таких спеціалістів — і не лише для Сумської, а й інших областей, зокрема Чернігівської, Рівненської. Це значно розширило географію співпраці з колегами відповідних регіонів, надало справі особливої динаміки та імпульсу. Результати не забарилися. Позаторік і торік підготовлено відповідно 55 та 58 спеціалістів, а на 1 жовтня цього року — 76.

Із часом спектр послуг розширили. З огляду на сезонний характер роботи перед опалювальним сезоном почали організовувати короткотривалі курси цільового призначення для тих, хто планує працювати у наступному опалювальному сезоні за вже набутим фахом. Динаміка така: у 2015 році пройшли короткотривалі курси та отримали посвідчення 646 осіб, 2016-му — 1281, цьогоріч — 1504. Ці курси стали у пригоді не тільки жителям Сумської, а й Чернігівської областей, де спеціалісти центру ПТО у виїзному режимі проводять атестацію, видають відповідні посвідчення.

Ось два конкретні приклади. Олександрові Накорякову із Тростянця 56 років. Має вищу освіту, колишній військовий. Каже, вчитися ніколи не пізно. Якщо торік обслуговував котли на твердому паливі, то після перенавчання — газові: працюватиме у Тростянецькому державному житлово-експлуатаційному управлінні, де опалюватиме дитячий садок і школу.

У Наталії Наливайко із Самотоївки Краснопільського району, в якої вища ветеринарна освіта (до речі, за цим фахом роботи в селі немає) — навпаки: раніше працювала оператором котлів низького тиску, а відтепер твердопаливних. Обоє з теплотою згадують дні навчання, лекції й уроки викладача Олександра Мотузного, який передавав слухачам багатий досвід і знання. Наголошують, що навчалися безкоштовно, проїзд їм оплачували, мешкали в гуртожитку, одержували допомогу у зв’язку з безробіттям. І все це завдяки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який завжди готовий підтримати таких, як Олександр Накоряков, Наталія Наливайко і ще тисячі безробітних громадян.

Проекція в майбутнє

Але як справедливо акцентує Володимир Підлісний, час готує нові виклики. Один із них — дефіцит фахівців за спеціальністю «зварник пластмас». Так-так, саме пластмас, які знаходять дедалі ширше застосування у вітчизняній промисловості. Аналізуючи ринок праці саме під пластмасовим кутом, у поле зору служби зайнятості потрапило ТОВ «КБ-Екопроект», яке об’єднує компанії — партнери України, Чехії, Австрії й пропонує комплексне розв’язання багатьох надсучасних завдань. Тож Володимир Підлісний, директор Сумського центру ПТО Михайло Гузь та керівник промислового підприємства Роман Кошлач зустрілися за круглим столом.

Підсумки зримі й конкретні. У серпні цього року центр одержав відповідну ліцензію на підготовку зварників пластмас; служба зайнятості організувала набір слухачів; роботодавець запропонував власну базу для навчання і проходження практики. Більше того: оскільки підприємство — офіційний дилер майже десятка провідних європейських компаній у галузі зварювання, то його керівництво висловило готовність співпрацювати з навчальними центрами Чехії й Німеччини задля підвищення кваліфікації викладачів, які готуватимуть фахівців для розгалуженої мережі підприємств України. Чим не яскравий і показовий приклад предметної співпраці сторін, зацікавлених у спільному соціальному результаті?

Тим часом усе готове для навчання першої групи слухачів — майбутніх зварників пластмас, яких по його закінченні працевлаштують саме на цьому підприємстві. Цей приклад — далеко не остання відповідь Сумської обласної служби зайнятості на виклики часу. До них на Сумщині завжди готові.