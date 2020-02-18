«Служба зайнятості — роботодавці — влада». Цей ланцюжок має співпрацювати безперебійно, якщо хочемо перезавантажити ринок праці. А він давненько потерпає від дефіциту фахівців насамперед робітничих професій.

«Нашому наймолодшому фрезерувальникові 70 років, іншому — 75, а замінити немає на кого: таких фахівців не вчили ніде. Тепер знаємо, що їх готують тут, у центрі зварювальних технологій Олександрійського навчального відділення Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, — констатував директор Костопільського заводу скловиробів на зустрічі з колегами-роботодавцями, першими керівниками області та служби зай­нятості Рівненщини. Приїхав на власні очі пересвідчитися в можливостях служби зайнятості приватний підприємець із Дубна Леонід Дутко. Він уже готовий навчати працівників аргонного зварювання.

Ця зустріч — ініціатива небайдужого директора обласного центру зайнятості Івана Ткачука. Він добре знає, як працює приказка «Краще раз побачити, ніж сто разів почути». Тому й презентував потенціал служби тим, хто тримає економіку краю. Нещодавно на й без того потужній базі ЦПТО з’явився центр сучасних зварювальних технологій. З огляду на гостру потребу ринку праці в електрозварниках, токарях, фрезерувальниках, верстатниках широкого профілю обласна державна адміністрація передала ЦПТО в оренду на 49 років незавершене будівництво. 3,3 мільйона гривень спрямували на його реконструкцію з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття — Іван Ткачук переконав його керівництво. Обладнання купували, порадившись із роботодавцями в цій галузі.

«Вчити людей треба на устаткуванні, яке в нас самих з’явиться лише завтра», — мудро розмірковує вголос директор ПрАТ «Агроресурс» Володимир Редько. На його підприємстві теж потрібні саме такі фахівці. Тож спільними зусиллями служби зайнятості, влади та бізнесу зробили потрібну справу: тут щороку можуть навчатися 100 слухачів, здобуваючи другий і третій розряди електрозварника ручного зварювання або окремі компетенції — складові цієї професії. Учитимуть відповідно до замовлень самих роботодавців: від 7 до 20 осіб у групі або індивідуально. Передбачено й дуальну форму навчання з виробничою практикою на конкретному підприємстві.

Служба зайнятості Рівненщини гнучко реагує на потреби роботодавців давно.

Та Іван Ткачук багато років поспіль б’ється, наче риба об лід, у проблемних питаннях: «Шкода, що у країні ніхто не вивчає потреби у фахівцях для економіки на найближчу й віддалену перспективу. До того ж, ледве не все сільське населення в нас вважається самозайнятим, бо має певну площу землі. Це неправильно, в сусідній Польщі, приміром, зайнятий той, у кого понад 2 гектари землі. Крім того, в Україні досі немає закону про освіту дорослого населення, яке не може вчитися за нормами, що існують для студентів. Роботодавець стільки не чекатиме.

Але ми на Рівненщині можемо перезавантажити регіональний ринок праці відповідно до його потреб, як кажуть, тут і сьогодні. Що треба від вас, роботодавців?

По-перше, вакансії з нормальною зарплатою. Чому в оголошеннях у ЗМІ ви виставляєте суми вдвічі, втричі вищі від мінімальних, які подаєте в нашу базу? Щоб влаштувати людину нелегально, чи не так? А в нас усе буде офіційно.

По-друге, не приставайте на пропозиції тих бігунів, які просять: «Поставте мені відмітку, що я вам не підходжу». Щоб продовжити статус безробітного і працювати начорно та отримувати допомогу від держави. Так і пишіть: відмовився від роботи. І це буде підставою для нас зняти таку людину з обліку. Ситуацію можемо змінити лише чесними і злагодженими діями».

ПРЯМА МОВА

Віталій КОВАЛЬ,

голова Рівненської ОДА:

— В очах слухачів я побачив упевненість, що вони вже чітко знають, де саме працюватимуть завтра. А щоб людина затрималася надовго, треба створити їй належні умови: від достойної зарплати до соціального пакета. Коли є де навчити фахівця, майбутнє зустрічати легше. Футурологи кажуть, що ми матимемо 10—15 професій за життя з кожним новим його циклом, зі змінами на глобальному ринку праці. Але нині треба напрацювати системні рішення, які мінімізували б ризики для бізнесу в державі. Маємо змінити й алгоритм мислення. Усі добре знають, що поруч працюють ті, хто не платить податків, роблячи неконкурентним соціально відповідальний бізнес. Не мовчіть про це! Рівненщина — територія рівних можливостей для всіх, хто працює чесно.

ДОВІДКА «УК»

Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості — це надсучасна матеріальна база, на якій готують фахівців за 58 ліцензованими професіями. Це найбільше серед аналогічних навчальних закладів в Україні. Лише торік затребуваний на ринку фах тут здобули понад 10 тисяч слухачів з Рівненщини і ще 19 областей. Особливо популярні коваль ручного кування, робітник фермерського господарства, кравці, кухарі, професії індустрії краси.