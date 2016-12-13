Ігри інвіктус означають незламність і нескореність. Нині триває набір до лав усіх, хто бажає продемонструвати сили в Торонто. Інвіктус-спортсменами може стати будь-хто з вояків чи ветеранів, які зазнали травми та отримали інвалідність під час виконання військового обов’язку. Головне, — встигнути подати заявку на сайті: http://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman.

Про те, що турнір відбуватиметься в Канаді, принц Гаррі повідомив ще у травні. Вже є інформація щодо його перспектив — із 24 до 30 вересня 550 бійців, які мали поранення, із 17 країн змагатимуться у 12 адаптивних спортивних дисциплінах. Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія, США, Йорданія, Ірак, Румунія — тепер цей перелік поповнить Україна. Змагання для хлопців і дівчат різнопланові. Хтось стане найсильнішим у водійській майстерності, хтось — у стрільбі з лука. Велоспорт на шосе, волейбол сидячи, регбі, теніс і баскетбол на інвалідних візках — це ще не всі види Ігор. Українські спортсмени випробовуватимуть сили в таких дисциплінах, як атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, велоспорт на шосе, веслування на тренажерах. Військових готуватимуть до Ігор спортивно-реабілітаційними заходами. І не дивно. Адже мета змагань — сприяти одужанню та реабілітації героїв. Вони, до речі, ще мають вивчити Загальні правила інвіктус.

Їх представляв ще 2014-го в Лондоні та 2016 року в Орландо генеральний директор організації Ігор інвіктус Домінік Рейд Обе. Головне з них: «Проявляючи дух нескореності, робити все, що можете, щоб надихати всіх навколо». Іще кожна країна-учасниця має пам’ятати про такі постулати, як співпраця в команді, розширення можливостей, визнання, повага та хоробрість.

Щоправда, нашій коман ді потрібна буде допомога. Знову ж таки на сайті можна стати і волонтером, і спонсором. Потрібно просто заповнити викладену там електронну форму-заявку.

Про те, що українську збірну до Ігор інвіктус готуватимуть міністерства оборони, молоді та спорту, соціальної політики, внутрішніх справ та охорони здоров’я разом із громадськими організаціями, стало відомо під час прес-брифінгу. Докладнішу інформацію українцям повідомили віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, заступник міністра оборони Ігор Долгов, заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Микола Мовчан, керівник відділу комунікаційних компаній Агенції стратегічних комунікацій StratComUA Оксана Горбач.

Іванна Климпуш-Цинцадзе скористалася нагодою й привітала бійців із Днем Сухопутних військ. Захід розпочинався словами: «Хотілося б, щоб ми більше говорили про героїв країни, про те, як Україна зможе допомогти своїм героям стати соціально активними після їхнього повернення із зони бойових дій. Травми, інвалідність не дають їм змоги брати активну участь у щоденному житті».

Під можливостями України посадовець мала на увазі якісне протезування, соціальну адаптацію, реабілітацію. «Ми стоїмо перед новими викликами і маємо залучити цих людей до активного життя, створити умови, щоб вони стали учасниками суспільного життя», — додала віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

На її думку, важливим є факт координації дій представників уряду з громадськими активістами, волонтерами. Цей діалог поза очі називають між агенційним, оскільки він стосується великої кількості різних за напрямами роботи людей. Особливу подяку Іванна Климпуш-Цинцадзе висловлювала громадським організаціям за те, що їм таки вдалося вивести питання участі українців в Іграх інвіктус на державний рівень.

За кілька хвилин стало зрозуміло, що брифінг відбувався заради однієї новини: Міноборони України звернулося до Міноборони Канади з офіційною заявкою, щоб збірна України взяла участь у 2017 році в турнірі в Торонто. Її підтверджено, і в країні створено в межах міжвідомчої комісії з євроатлантичної інтеграції робочу групу. Її очолили Ігор Долгов і Микола Мовчан.