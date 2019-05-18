Сергієві Ц. 26 років. Попри молодий вік, устиг багато побачити і пережити. Насамперед брав участь у бойових діях у зоні АТО, проходячи службу на посаді фельдшера. Що це означає, зайве пояснювати. Адже десятки чи й сотні побратимів вчасно одержали від нього медичну допомогу, завдяки якій не тільки зберегли здоров’я, а й життя.

Але то у воєнних умовах. А ось у мирній обстановці Сергій ніяк не міг знайти себе, точніше, роботи, без якої, як кажуть, ні туди ні сюди.

Упродовж минулого року перебував на обліку в службі зайнятості — з 23 березня по 1 серпня, аж доки його прийняли на новостворене робоче місце малярем у ТОВ «Завод Кобзаренка», виробничі потужності якого розташовані у Липовій Долині та Ромнах. Гарантована зайнятість, вчасно виплачена зарплата, повний соціальний пакет гарантій — усе це додало не тільки сил, а й настрою, впевненості у завтрашньому дні.

Утім, таке саме робітниче новосілля у цьому товаристві справив не тільки Сергій, а й багато його земляків, знайомих, які свого часу перебували на обліку у службі зайнятості, зокрема учасники АТО.

Так, бойовий побратим 23-річний Володимир К. також почав працювати малярем торік наприкінці жовтня, а 51-річний Микола К., якому до пенсії за віком залишалося менш як 10 років і який був без роботи майже півроку, вже працює на новоствореному робочому місці різальником металу на ножицях і пресах.

Загалом упродовж останніх півтора-двох років «Завод Кобзаренка» прийняв на новостворені робочі місця дев’ятеро колишніх безробітних, а саме маляра, слюсаря з механоскладальних робіт, тракториста, слюсаря-ремонтника, електрогазозварника, різальника металу на ножицях і пресах, інших спеціалістів, потрібних виробництву.

Прикметно, що більшість тих, хто поповнив колектив заводу, прийнято саме на новостворені робочі місця. А це передбачає компенсацію витрат роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, так держава підтримує прагнення роботодавців не тільки розвивати власне виробництво, а й ставати соціальним партнером служби і всіх, хто перебуває на обліку як безробітний.

Директор ТОВ «Завод Кобзаренка» Анатолій Кобзаренко наголошує, що товариство впродовж останніх років тісно і результативно співпрацює з місцевими центрами зайнятості й має від цього неабиякі позитивні результати.

По-перше, виробництво, яке неухильно розвивається, потребує нових сучасних кадрів, які можна готувати у співпраці із центрами професійно-технічної освіти, що діють саме на базі служби зайнятості. Оскільки товариство належить до таких, то користь неоціненна.

По-друге, за кожного працевлаштованого безробітного з числа осіб, які потребують соціальних гарантій, суб’єктам малого підприємництва, що працюють у пріоритетних видах економічної діяльності, на нове робоче місце виплачується компенсація в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. Чим не підтримка, якщо кожна гривня на особливому рахунку?

По-третє, надзвичайно важливий соціальний аспект розв’язання проблеми безробіття. Адже завдяки такій співпраці люди знаходять не тільки роботу, а й своє місце в житті.

Як каже Володимир Підлісний, ТОВ «Завод Кобзаренка» — далеко не єдиний приклад на Сумщині, де все більше роботодавців активно використовують надані державою можливості розвитку місцевих виробництв. Серед таких товариства, суб’єкти малого підприємництва, фізичні особи-підприємці, фермерські господарства, приватні підприємці, зокрема сумські ТОВ «КБ-Екопроект», «Насосна техніка» та «Престиж лайн», у Глухові — «Новбуд Глухів» і «Хлебосолофф», у Тростянці — «Сервіс-Преміум», у Ромнах — «Ала Інтернешнл», «Спецмонтаж-16» у Білопільському, ФГ «Фоменко» в Сумському районах та багато інших.

На цих підприємствах працевлаштовано безробітних на такі посади: водій, швачка, гардеробник, енергетик, інженер-конструктор, директор з маркетингу, пекар, технік-електрик тощо. Тобто ринок праці пропонує широке коло вакансій, на які можуть претендувати відповідні фахівці.

Однак за бажання можна здобути іншу спеціальність, що особливо затребувана і максимально гарантує працевлаштування. Зокрема зварник пластмас. Наприклад, 27-річний сумчанин Дмитро Н. за основною освітою електрогазо­зварник. Оскільки тривалий час не міг знайти роботи навіть за сприяння служби зайнятості, пройшов перепідготовку в центрі ПТО Сумського ОЦЗ за спеціальністю «зварник пластмас» і вже працює в ТОВ «КБ-Екопроект».

Перенавчаються й інші спеціалісти, яких на ринку праці забагато: бухгалтери, юристи, економісти та інші. Загалом із 2013 року на Сумщині з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття сплачено 13,5 мільйона гривень за працевлаштування 2,3 тисячі осіб на нові робочі місця до 950 роботодавців.

Особливо активізувалася ця робота останнім часом. Так, з початку року з компенсацією єдиного внеску одержали роботу 232 особи.

Але це стосується не лише означеної категорії громадян, а й осіб з інвалідністю, за працевлаштування яких на нові робочі місця також передбачено компенсацію. Із цими громадянами ведуть активну роботу, хоч на обліку їх ще перебуває чимало.

Не залишаються поза увагою і внутрішньо переміщені особи. Упродовж останніх чотирьох років з їхнього числа в області працевлаштовано 58 осіб до 52 роботодавців, для чого з відповідного фонду сплачено понад мільйон гривень.

Хоч пік відповідної роботи вже минув, кілька десятків громадян і досі перебувають на обліку, а служба зайнятості наполегливо шукає варіанти працевлаштування.

Компенсація єдиного внеску — це своєрідна подяка роботодавцям від держави за їхню соціальну відповідальність, а механізм вигідний їм, адже стимулює не лише створювати робочі місця, а й офіційно оформляти людей на роботу і забезпечувати їм соціальні гарантії.

ДО РЕЧІ

Вчитися допоможуть ваучери

Сумська обласна служба зайнятості втілює на практиці програму підтримання конкурентоспроможності громадян завдяки видачі ваучерів особам віком 45 років і старшим, які мають 15 років страхового стажу.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, триває інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями, навчальними закладами та населенням щодо перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності за рахунок ваучера.

Програма діє з 2013 року в межах коштів, наданих на її підтримку Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. За цей час на Сумщині ваучерами скористалися понад 1150 осіб відповідної вікової категорії.

Вартість ваучера, який видають тільки раз, — у межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня цього року — 19 210 гривень). Якщо вона вища, особа або роботодавець можуть оплатити різницю. Останнім часом видано понад 50 ваучерів для навчання за професіями кухар, електрогазозварник, швачка, столяр.