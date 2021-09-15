ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Центральної виборчої комісії

від 23 квітня 2012 року № 76

(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Центральної виборчої комісії

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям,

а також виборчим комісіям та їх членам товарів

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії,

за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів,

інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу)

під час проведення проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.