Як потрапити в боржники, сумлінно розраховуючись за комунальні послуги? У населеному пункті, де живу, зробити це виявилося просто: платити за воду за показниками лічильника і підписати договір на обслуговування з комунальним підприємством «Громадський сервіс», що прийшов на зміну старому ЖЕКу, але йти в ногу з часом не поспішає.

Думаю, всім знайома ситуація, коли через порив на трубопроводі на день чи два мешканці одного чи кількох багатоквартирних будинків опиняються без води. А як вам відключення на невизначений термін і без попередження всього населеного пункту? Причина, звісно, вагома: борг населення за воду приблизно в півмільйона гривень. Але борги, як з’ясувалося, мають лише 146 квартир із 1,5 тисячі наявних, причому 35 мають борги по 4—20 тисяч гривень, решта — 1—3 тисячі.

Але, по-перше, як справедливо (в чому потім особисто переконалася) писали жителі у групі селища в соцмережі, у вивішених біля кожного під’їзду списках всіх боржників недостовірна інформація. По-друге, КП знало про боржників, суми заборгованостей і, очевидно, завчасно отримувало від постачальника води повідом­лення про таке відключення. КП не вживало жодних заходів щодо боржників і дочекалося відключення всього населеного пункту від водопостачання. Люди писали: «Досиділися? Де Ваші дії? Боржники — не проблема платників. Навіщо тоді нам це КП? Добре, нехай винні сусіди, які мають борги. А до чого все селище, школа і садочок? Деякі КП колекторів залучають для боротьби зі злісними боржниками. Чому дозволили такі борги? Якщо бачите, що заборгованість зростає, то прийдіть у цю квартиру й відріжте її від води!»

Звісно, в день відключення води на необмежений термін мешканці, які сплачують за воду, з обуренням прийшли до КП. Адже вони платять, а відключення відбулося так раптово, що єдиним порятунком для людей ставав бювет, але ж не для родин наприклад з малими дітьми. Уже ввечері того дня в соцмержі КП відзвітувало, що водопостачання буде тимчасово відновлено вранці наступного дня, бо постачальник пішов назустріч КП. Та воду відтоді не відключають — мабуть, домовилися інакше.

А ось для мене на цьому історія не завершилася. Я вважала, що мене не стосується один із дописів у групі: «Хто себе в цьому списку побачить, хай іде й з’ясовує, як туди потрапив. Так ряди боржників почистяться, і ситуація більш-менш відповідатиме дійсності».

Не вважаючи себе боржником, навіть не заглядала у списки. Там нашу квартиру знайшов син, і мені таки довелося йти в КП і з’ясовувати, як може споживач, який платить за воду, опинитися у списках боржників, ніби не платив чотири місяці.

Прийшовши із квитанціями до бухгалтера-оператора, почула, що з 25 по 5 число щомісяця бухгалтер-оператор за платіжками населення не приймає. Саме на таке оголошення на дверях кабінету мені вказали. А ще повідомили, що відповідна комп’ютерна програма, потрібна для звірки квитанцій, зараз не працює. Перепросивши, що невчасно, я попросила пояснити, як, не маючи боргів, опинилася у списках, які тут-таки на стінах КП висять під написом «Наші любі боржники». Як зворушливо і з повагою! Яких же радикальних дій після цього очікувати щодо злісних боржників, як писали люди в групі.

А знаєте, що першим запитала в мене оператор? Чи уклала я договір з КП на обслуговування. І це попри те, що вже другий рік сплачую кошти на рахунок КП! Спочатку я була винною в тому, що не передавала КП показники лічильників, хоч такого обов’язку не маю, оскільки на врученому мені папірці з номерами телефонів, на які треба повідомляти показники, було написано, що КП просить це робити. На мою репліку, як ви дізнаєтеся, чи я не збрешу щодо показників, оператор відреагувала: «Я б у комп’ютері це побачила і направила б сантехніка перевірити. Так ми робимо раз на три місяці». Тобто на те, що комп’ютер зненацька замість, наприклад, суми 200—300 гривень вибиває у платіжці понад 900, оператор не мусить звертати жодної уваги, але вираховує за тими платіжками, хоч і приблизно, скільки кубометрів води приховує від оплати споживач. Тож винною в тому, що не звертала уваги на великі суми, які виставляла мені оператор, виявилась я. А вона — в тому, що ігнорувала вибрики комп’ютера і не направила вчасно сантехніків для звірки. Винного в усьому таки знайшли. Ним виявилася комп’ютерна програма, яка гроші, що надходять за спільною платіжкою, розкидає окремо на оплату за квартиру і за воду. І робить це, за словами оператора, як завгодно. Саме так! Тут я зрозуміла ще один допис у групі: «КП практикує оплати за водопостачання розкидати на рахунки квартплати». На моє запитання, чому комп’ютерна програма робить це не так, як розумію я: фіксована у платіжці сума має йти за квартплату, бо метраж залишається однаковим, а решта коштів — за воду, оператор відповіла: «Працюємо над удосконаленням програми».

Того самого дня до моєї квартири завітали два сантехніки в супроводі самого директора КП. Мабуть, ішли як до злісного неплатника. Сфотографували лічильники і пішли. Сподіваюся, це допоможе комп’ютеру видавати надалі адекватні суми у платіжках. Можливо, кошти на вдосконалення програми КП хоче отримати, анонсуючи подорожчання води. Та споживачі вже звертаються до КП із проханням пояснити, з чим пов’язане подорожчання і як формується вартість послуги. Тож знову на нас очікують нервові дні.