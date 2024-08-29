Перед початком нового навчального року освітня конференція«Серпнева-2024»об’єднала експертів, освітян, державних лідерів, міжнародних партнерів, представників громадських організацій і молодь, щоб спільно втілювати освітні трансформації, робити освіту в Україні сильнішою та якіснішою попри всі виклики.

«Серпнева-2024»— це про освіту як стратегію держави, навчання в умовах війни, освітні трансформації й те, яким буде новий навчальний рік. Попри тривалу затримку внаслідок кількагодинної повітряної тривоги понад 300 учасників фізично і тисячі глядачів онлайн стежили за виступами ключових спікерів та панельними дискусіями. Обговорення стосувалося різних напрямів — від альтернативних моделей дошкілля та реформування профтехів до впровадження нових типових освітніх програм, модельних навчальних планів, професійного розвитку вчителів і перерозподілу годин між предметами. І ворожа ракетна атака, під час якої перші презентації провели в укритті, лише підтвердила: безпека — ключовий пріоритет цього навчального року.

Першим спікером був віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він презентував ключові напрями розвитку системи освіти в Україні, зосередившись на технологіях, інноваціях та цифровізації.«Світ стає інноваційним, технологічним, потрібно швидко реагувати на нові виклики. Для цього маємо трансформувати систему освіти. Разом з МОН працюємо над якісними змінами в кожній ланці. Зокрема, реанімували реформу НУШ, упроваджуємо технології та прибираємо зайву бюрократію, модернізуємо ЗВО, запроваджуємо гранти на навчання, змінюємо підхід до роботи наглядових рад тощо. Окремий фокус на впровадженні «Мрії» — застосунка, який стане геймченджером для всієї освіти. Наша мета — побудувати систему, здатну формувати професійних і щасливих людей для нової інноваційної економіки», — зазначивМихайло Федоров.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що модернізація освіти — один із пріоритетів нашої держави. Міністр розповів про нагальні виклики, на які має відповісти сучасна освіта, і яку роль у цьому процесі відіграють трансформації в дошкільній, шкільній, професійній і вищій освіті.«Перед нами стоіть величезнии обсяг завдань на державному й регіональному рівнях, на рівні громад та адміністрацій шкіл. Але в потоці турбот перед початком нового навчального року маємо пам’ятати: ми розбудуємо омріяну країну, лише якщо збережемо и розвинемо наш людський капітал. Ми втрачаємо його через депопуляцію і міграцію, втрачаємо людей на фронті, наша нація старіє. Тому освітнє середовище має формувати освічену, високомотивовану і патріотичну молодь, яка своєю продуктивністю компенсує ці втрати і зможе самореалізуватися. Сформувати таке освітнє середовище — наше з вами завдання»,— наголосивміністр.Як одному з важливих напрямів у розвитку соціального капіталу країни окрему увагу надали профтехосвіті. Саме в цей напрям МОН і партнери нині вкладають чимало зусиль, реформують його. Профтехосвіта в Україні — стратегічне питання відбудови країни та її подальшого добробуту. Саме тому працюємо над удосконаленням законодавства, разом з партнерами оновлюємо майстерні, створюємо новий дизайн та всебічно розвиваємо напрям.

Окрему увагу на конференції надали питанням безпеки під час освітнього процесу. Із цього приводуМунір Мамедзаде, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, зазначив: «Освіта має вирішальне значення для добробуту та розвитку дітей. Її не можна поставити на паузу, не ризикуючи майбутнім цілого покоління та відновленням країни. ЮНІСЕФ високо оцінює і підтримує зусилля уряду з відновлення доступу до очного навчання, який надано там, де це можливо, за умови гарантування безпеки дітей. Це критично важливо для успіхів школярів у навчанні. Крім того, це формує відчуття нормальності завдяки стабільному графіку та емоційній підтримці. І стійкість, яку ми вибудовуємо зараз, стане нашою опорою в майбутньому. Ідеться не лише про відкриття шкіл, а й про їхнє належне оснащення для сприяння всебічному розвитку кожної дитини».

Важлива складова розвитку освіти в сучасних умовах — допомога партнерів. Усі результати були б неможливими без внеску фондів, організацій, меценатів і волонтерів. Реформи школи, профтехів, відновлення та відбудова — наше спільне досягнення, за яке ми завжди вдячні.

Джерело: Міністерство освіти і науки