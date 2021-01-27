Цими днями виповнилося 30 років із дня утворення Черкаського обласного центру зайнятості. Служба, яка постійно модернізується та розвивається, дбає про вдосконалення соціального захисту громадян від безробіття, здобула в області високу репутацію. Як наголосив під час зустрічі директор центру зайнятості Григорій Дендемарченко, для працівників установи та її підрозділів у районах три останні десятиліття були періодом зміцнення довіри людей та плідної співпраці із соціальними партнерами.

Завдяки зусиллям фахівців пошук роботи стає дедалі простішим, автоматизується. Підрозділи служби додержуються високих стандартів у роботі, знаходять нові методи й технології, аби зменшити ризики безробіття, яке призводить до зниження соціальних стандартів. Служба зайнятості модифікувалася від бюро із працевлаштування до великого посередника на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи.

17 рік, історичні паралелі

Згадуючи час, коли в Черкасах створювалася перша біржа праці, співробітники нинішньої служби зайнятості гортають архівні документи, які свідчать про велику суспільну необхідність формування такої інституції. Як видно з матеріалів, що збереглися, 1916 року міська управа вела облік безробітних, аби правильно розподілити їх на громадські роботи і в місця, де бракувало працівників.

На той час у Черкасах було зареєстровано 1200 безробітних. Тоді шукали працівників у шпиталі, кінні пункти, а найбільше — домашню прислугу. Від заводів і фабрик заявок про нестачу працівників не надходило, адже в них були на той час професійні спілки, куди записувалися безробітні. Тільки за 10 місяців діяльності біржі праці половині безробітних було знайдено роботу. Більша частина з них стали різноробочими, будівельниками. Жінки знаходили місця покоївок, куховарок, іншої домашньої прислуги.

Писати нові сторінки свого розвитку служба почала 1990 року. Як розповів Григорій Дендемарченко, на час створення обласна служба зайнятості налічувала 33 працівники, з них шестеро — керівники, 18 — спеціалісти. Уже незабаром було зареєстровано перших безробітних у Черкаському міському й Тальнівському районних центрах зайнятості.

У березні 1992 року вперше в Черкасах провели ярмарок вакансій для зареєстрованих безробітних. Тоді значної підтримки потребували і внутрішньо переміщені особи. 1991-го через центри зайнятості було працевлаштовано 1029 осіб (400 сімей), переселених із зони радіаційного забруднення Чорнобильської АЕС.

На ринку праці в той час бракувало корисної інформації. Тому через кілька років увійшло у практику систематичне навчання безробітних.

За три десятиліття до обласної служби зайнятості звернулося понад мільйон 420 тисяч безробітних. Працевлаштовано майже 872 тисячі шукачів роботи. Професійні знання і нові навички здобули більш як 180 тисяч безробітних. Забезпечено тимчасову зайнятість 363 тисячам осіб. Якщо на початку 1990-х за сприяння обласної служби щороку роботу знаходили близько 10 тисяч незайнятих громадян, то тепер щороку — майже 30 тисяч.

Бути ближче до людей

У колективі центру зайнятості добре пам’ятають першого директора Миколу Слюсаренка — талановитого керівника. Саме з початку 1990-х тут сформувалися професійна команда та імідж соціальної установи. Відкривали районні, міські та міськрайонні центри зайнятості, а їхні колективи, як правило, налічували всього троє-п’ятеро працівників. Тоді було чимало зроблено для поліпшення умов праці та підвищення якості надання послуг.

Важливою віхою у становленні служби стало запровадження 2003 року єдиної технології обслуговування незайнятого населення та єдиної інформаційно-аналітичної системи. Це дало змогу оперативніше й ефективніше впливати на ситуацію локального ринку праці. Ці важливі зміни припали на період, коли керівником установи був Володимир Вовченко.

Нині фахівці забезпечують широку доступність безплатних послуг завдяки інноваційним онлайн-сервісам.

«Прагнемо постійно вдосконалювати свою роботу, — наголошує Григорій Дендемарченко. — Тому лише протягом кількох останніх років запроваджено соціальні послуги нового покоління, що передбачають урахування індивідуальних потреб, вимог та можливостей шукачів роботи і роботодавців.

Серед нових механізмів у роботі служби зайнятості, запроваджених останнім часом, — профілювання. Воно передбачає визначення наявного потенціалу та рівня мотивації до праці кожного клієнта служби зайнятості, який отримав статус безробітного. Це прискорює працевлаштування. Одна з таких послуг — соціальний супровід під час працевлаштування за підходом кейс-менеджменту. Торік профілювання пройшли майже 39 тисяч безробітних. Про ефективність застосування цього механізму свідчить те, що третина тих, хто його пройшов, дуже швидко працевлаштувалася».

Актуальність таких сервісів значно зросла. Позитивну роль відіграє вебсайт «Єдине соціальне середовище зайнятості», який працює кілька років. Основні його переваги — зручний та швидкий пошук вакансій і резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів, зручний інтерфейс і швидкий доступ до спеціалізованих освітніх платформ.

В «Електронній черзі» клієнт може відвідати онлайн службу зайнятості, обравши конкретну дату й час. Позитивні відгуки надходять про «Електронний кабінет роботодавця» (www.dcz.gov.ua/cabinet), що скорочує витрати часу на відвідування служби зайнятості та сприяє взаємодії роботодавців із фахівцями, а також про «Електронний кабінет пошукача роботи» (www.dcz.gov.ua/cabinet).Осучаснити надання профорієнтаційних послуг допомогло впровадження онлайн-тестування. Усі, кому потрібна консультація у виборі чи зміні професії, тепер можуть безплатно її отримати.

Завдяки новим технічним розробкам можна здійснювати онлайн-співбесіди і з роботодавцями, і з шукачами роботи. Тобто потенційному претендентові на роботу не потрібно їхати на підприємство, а достатньо пройти співбесіду в онлайн-режимі.

Стимули значення не втрачають

Поряд із новими формами роботи застосовують традиційні. Торік, заохочуючи роботодавців створювати робочі місця, служба надавала компенсації єдиного соціального внеску. Цією послугою торік скористалося 185 роботодавців регіону, які працевлаштували 297 безробітних, зокрема 233 особи знайшли роботу на нових робочих місцях у пріоритетних видах економічної діяльності.

Попри скрутну фінансову ситуацію з коштів Фонду загальнообов’язкового соціального державного страхування за цим напрямом надано 3385 тисяч грн.

Ще одним корисним напрямом роботи служби зайнятості стала організація професійного навчання безробітних. Торік свою конкурентоспроможність підвищили понад 3 тисячі безробітних.

Налагоджено співпрацю з місцевим швейним підприємством ТОВ «Група Венето». Долучившись до протидії поширенню коронавірусної хвороби, підприємство розширило виробництво і відкрило новий напрям роботи з пошиття спеціальних медичних костюмів та одягу біологічного захисту. Чимало черкащан знайшли тут роботу.

Випробування пандемією

Минулий рік виявився для фахівців випробуванням: економічний спад, високий бюджетний дефіцит. Одним із методів зменшення витрат стало скорочення кадрів. Роботу втратили сотні тисяч громадян — і представників інтелектуальної праці, і найпростіших професій. Проте як вважають в обласному центрі зайнятості, його фахівці зробили все, аби пом’якшити складну ситуацію на ринку праці. Було забезпечено можливість подання заяв про надання статусу безробітного та допомоги з безробіття дистанційно. У період карантину через онлайн-портал державних послуг «Дія» заяви про отримання статусу безробітного подали 430 шукачів роботи.

В умовах різкого падіння попиту на працівників статус безробітного торік одержали майже 32 тисячі жителів області, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Під час карантинних обмежень торік роботу вдалося знайти для 12,3 тисячі безробітних. За видами економічної діяльності найбільше громадян працевлаштовано у сільському господарстві — 43,1% і в переробній промисловості — 14,5%.

— 30-річчя наша служба зустріла в період, коли особливої підтримки потребують і шукачі роботи, і працедавці, — зауважив Григорій Дендемарченко. — Адаптувавшись до умов карантину, ми стали посередниками між державою і бізнесом та реалізуємо державні програми матеріальної підтримки. Передовсім на період карантину та протягом 30 днів після його завершення підвищено мінімальний розмір допомоги з безробіття із 650 до 1000 гривень, запроваджено законодавчі зміни з призначення зареєстрованим безробітним допомоги з першого дня набуття статусу — навіть тим, хто звільнився в період карантину за власним бажанням (до карантину таким звільненим допомогу виплачували з 91 дня набуття статусу безробітного).

Щоб зберегти робочі місця

Аби запобігти зростанню безробіття в період карантину, служба зайнятості запровадила механізми підтримки працівників. З початку чинності відповідної норми Закону України «Про зайнятість населення» більш як 5,3 тисячі роботодавців та фізичних осіб-підприємців отримали виплати допомоги для 11,4 тисячі працівників.

З 10 грудня минулого року діє програма соціальної підтримки суб’єктів господарювання та надання одноразової матеріальної допомоги для виплати найманим працівникам.

Станом на кінцеву дату чинності відповідної програми до обласної служби зайнятості подано 181 пакет документів для надання такої допомоги майже 1700 працівникам. Виплачена сума допомоги за поданими заявами, згідно з розрахунками роботодавців, становить майже 8 мільйонів гривень. Програма покликана підтримати роботодавців і сприяти збереженню робочих місць.

Нині служба зайнятості має все необхідне для якісного надання послуг. На Черкащині працює 20 філій обласного центру зайнятості та три базові центри. Майже 82% фахівців працюють у базових центрах та філіях обласного центру зайнятості. Це люди, які завжди готові підтримати й надати кваліфіковану допомогу.

Варто сподіватися, що незабаром українська економіка відновиться й допоможе працедавцям повернути звичний кадровий потенціал і працювати на повну потужність.