Протягом минулого року на обліку в службі зайнятості Луганщини перебували 545 демобілізованих військовослужбовців, які пройшли бойовий шлях у зоні проведення антитерористичної операції. На сьогодні в пошуках роботи — 315 осіб. Їм приділяють особливу увагу, щоб усі, хто звернувся по допомогу до спеціалістів, отримали кваліфіковані поради, практичну допомогу і соціальний захист. Про особливості такої роботи розповідає заступник директора Луганської обласної служби зайнятості Олена Шуліка.

У червні 2017 року до Попаснянського районного центру зайнятості звернувся Сергій, який під час участі в антитерористичній операції зазнав тяжкого поранення. «Він перебував у скрутному становищі, бо був без роботи, до того ж мав статус внутрішньо переміщеної особи. Отримавши інвалідність, не міг зорієнтуватися, що ж робити далі. До служби мав професії водія та електрогазозварника, але на таких роботах уже не міг працювати за станом здоров’я. І саме тут на допомогу йому прийшли спеціалісти центру зайнятості», — розповідає Олена Шуліка.

Сергій долучився до участі в семінарах і тренінгах, активно користувався індивідуальними консультаціями. Спілкування зі спеціалістами центру зайнятості надихнуло його на відкриття власного бізнесу. Для визначення необхідних якостей в організації підприємницької діяльності пройшов професійне тестування, яке дало позитивний результат. Потім були курси у Луганському ЦПТО. Успішно склав і захистив свій бізнес-план.

«Ідея вибору такого виду діяльності, як відбудова та ремонт житлових приміщень, виникла не випадково, адже цей чоловік має активну життєву позицію. Він член районної громадської організації «Спілка учасників АТО «Боротьба» і тому прагнув допомагати людям відновлювати будинки, які постраждали внаслідок бойових дій», — розповідає заступник директора обласної служби зайнятості. За її словами, така історія успіху не одна на Луганщині.

Печиво для бійців

Щойно колишній учасник АТО Олег став на облік у Новоайдарський районний центр зайнятості, його запросили на профконсультаційний семінар.

«З розповіді Олега дізналися, що, коли довелося служити в зоні АТО, він відчув на власному досвіді, як не вистачає там магазинів з товарами повсякденного попиту. Щоб купити харчові продукти та засоби особистої гігієни, бійцям іноді доводилося долати відстань понад 50 кілометрів. Тепер, після повернення до цивільного життя, вирішив зайнятися розв’язанням цієї проблеми і скористався послугами держави щодо заснування власного бізнесу. Олег пройшов індивідуальне навчання на наших курсах і з допомогою викладача склав бізнес-план «Відкриття продовольчого магазину». Потім зареєструвався як фізична особа-підприємець. І коли служба зайнятості ухвалила рішення надати Олегові одноразову виплату допомоги у зв’язку з безробіттям для початку підприємницької діяльності, відкрив магазин у прифронтовому селі Муратове. Там є все необхідне військовослужбовцям: продукти харчування, хлібобулочні вироби, цигарки, безалкогольні напої тощо. Та й жителі села задоволені», — розповідає Олена Шуліка.

За її словами, спеціалісти служби намагаються максимально коректно з’ясувати життєві наміри й перспективи працевлаштування демобілізованих. І протягом минулого року одноразову виплату допомоги у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності отримали 22 учасники АТО.

Чи всі готові до роботи?

Однак організація власної справи — не єдиний шлях працевлаштувати учасників АТО. «Іноді досягти мети допомагає підготовка або перепідготовка з нової робочої професії, які нині мають попит у роботодавців», — каже Олена Шуліка. За її словами, цього року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили професійне навчання 12 учасників АТО. Дев’ятеро здобувають робітничі професії. А ось жінки-учасниці АТО віддали перевагу таким професіям, як перукар та офісний службовець чи бухгалтер.

«Головне — готовність демобілізованих військовослужбовців до активних форм зайнятості», — підкреслює заступник директора обласної служби зайнятості. На її погляд, із цим є проблеми.

«На жаль, у разі звернення до служби зайнятості демобілізовані бувають ще не готовими до активного пошуку роботи і перебудови власного життя на мирний лад. Бачимо, наскільки цим людям важко адаптуватися до нових умов, для них це майже знову народитися», — каже Олена Шуліка.

Допомагати їм в цьому мають фахівці із психологічної реабілітації. Саме тому Луганська обласна служба зайнятості налагоджує співпрацю з такими спеціалістами, здатними пробудити в них поштовх до нового життя, до активної зайнятості. У 2016 році підписано меморандум про співпрацю з громадською організацією «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», у межах якого на базі міських та районних центрів зайнятості практикують проведення психологічних тренінгів із залученням кризових психологів. Мета — трудова та соціальна адаптація колишніх бійців АТО, повернення їм зацікавленості до працевлаштування.

Олена Шуліка каже, що кризові волонтери надають психологічну допомогу не тільки клієнтам, а й фахівцям служби зайнятості. Їм це потрібно для набуття навичок універсальної роботи і напрацювання способів комунікації з колишніми бійцями.

Біду подолаємо разом

Допомогу в започаткуванні, відновленні або розвитку підприємницької діяльності для колишніх бійців пропонують і міжнародні донорські організації. «Обласна служба зайнятості співпрацює з благодійними, громадськими, волонтерськими організаціями, сприяючи тому, щоб її клієнти отримали фінансову допомогу (гранти). Серед них, звісно, є й учасники АТО», — підкреслює Олена Шуліка.

За її словами, торік троє колишніх військовослужбовців отримали гранти: на вирощування перепелів у Лисичанську, нутрій у Попасній і на закупівлю обладнання для пакувального цеху у Сватовому.

Працівники нашої служби завжди усвідомлювали важливість надання соціальних послуг з питань зайнятості демобілізованим особам, а також припускають, що найближчим часом їхня кількість як відвідувачів центру зайнятості значно збільшиться. Вони готові надавати їм максимальну допомогу», — запевнила Олена Шуліка.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»