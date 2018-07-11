Президент Петро Порошенко збирається найближчим часом передати до Верховної Ради проект змін до Конституції, в яких вступ України до НАТО та ЄС визнається стратегічною метою державної політики. Про це він сказав під час промови на урочистостях з нагоди Дня Конституції і висловив упевненість, що у парламенті набереться 300 голосів для ухвалення цих змін.

Вступ України до ЄС та НАТО — це питання майбутнього країни та виживання мільйонів її громадян. Тому зафіксувати цей курс у Конституції доцільно і необхідно. Адже останнім часом все більше політичних сил почали говорити про те, що Україні не потрібні жодні альянси і союзи. Проте усі вигоди нейтралітету та позаблоковості українці вже відчули, тому, аби незалежно від політичних пертурбацій ніхто не міг змінити євроінтеграційний курс і вибір країни, варто внести до Основного Закону відповідні зміни. Цей крок стане також потужним сигналом для наших західних партнерів, що євроінтеграція з Україною — це стабільне партнерство на далеке майбутнє і жоден новий український уряд вже не змінить напряму, закріпленого в Конституції. Та й голосування за відповідні поправки стане моментом істини для багатьох народних депутатів і чітко покаже виборцям, хто насправді керується державними інтересами, а хто лише маскується під патріота.

Проте, з іншого боку, за останні роки українці перенаситилися особливими статусами, планами дій та намірами, які, на їхню думку, мало впливають на рівень добробуту та повсякденного життя. І віртуальні статуси та гарантії рідко стають аргументами у світі Real politik. Пригадаймо хоча б нещодавню хвилю піднесення після отримання Україною статусу країни-аспіранта НАТО. Нині цей статус не має жодного впливу на Будапешт, який вперто блокує засідання комісії Україна—НАТО і заявляє, що так само блокуватиме будь-які рішення щодо України під час саміту країн-членів НАТО, який пройде 11-12 липня у Брюсселі.

Попри те, що ідея Президента Порошенка внести поправки до Конституції щодо вступу України до НАТО та ЄС є слушною, вона навряд чи має шанси здійснитись до президентських виборів. Оскільки опоненти Петра Порошенка у парламенті вочевидь не зацікавлені в його перемозі, необхідну кількість голосів за зміни до Конституції зібрати буде дуже складно. Навіть якщо Президент подасть відповідний проект змін, Верховна Рада його не підтримає, оскільки проєвропейська парламентська коаліція зразка 2014 року на сьогодні фактично не існує, бо лідери всіх політичних сил, які входили до неї, вже заявили про власні політичні амбіції на президентських та парламентських виборах.

Вступ до НАТО та ЄС — надзвичайно чутливі питання для українського суспільства, якими традиційно маніпулюють політики під час виборів. Тому без проведення консультативного референдуму Президент не матиме шансів отримати підтримку своєї ініціативи у парламенті. Тим більше, що в грудні минулого року Петро Порошенко публічно пообіцяв провести такий плебісцит.

Тож формальна фіксація намірів щодо вступу до ЄС та НАТО навіть у Конституції не надто вплине на практичний поступ України до євроінтеграції. Бо якщо в країні не відбуватимуться серйозні реформи, якщо їхні результати не відчуватимуть пересічні громадяни, то потужна політична сила зможе змінити цей курс, навіть якщо він буде прописаний в Основному Законі. Тож зміни до Конституції працюватимуть лише тоді, коли будуть підкріплені старанно виконаною домашньою роботою з проведення реформ.