Ринок праці Сумщини залишається доволі проблематичним упродовж останніх років. А з огляду на те що до різних негараздів додалася ще й епідемія коронавірусу, то й поготів. Однак як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, у цій ситуації потрібно максимально мобілізувати всі зусилля, важелі й резерви, аби безробітні не почувалися у стані безвиході.

Серед тих, хто потребує особливої підтримки, — колишні учасники АТО, яким після повернення до мирного життя проблематично знайти своє місце на ринку праці. Але є успішні варіанти, серед яких відкриття власної справи, що розмикає коло безробіття і відкриває перспективи. У цій ситуації на допомогу приходить обласна служба зайнятості, гарантуючи певні види допомоги, зокрема одноразову фінансову підтримку.

Звісно, далеко не кожен може займатися підприємницькою діяльністю, бо, крім бажання, мають бути відповідні здібності. Але якщо вони є, то чому не спробувати. Для цього кандидати отримують індивідуальні консультації, проходять тестування, а за позитивного результату мають змогу освоїти фінансові та юридичні ази майбутньої діяльності.

Упродовж останніх двох років за направленням обласної служби зайнятості пройшли професійне навчання на курсах «Основи малого підприємництва» 28 зареєстрованих безробітних, з яких 10 — воїни АТО/ООС. Як правило, більшість із них ніколи не мала справи з підприємництвом, однак не святі горщики ліплять.

Від автоперевезень до магазину металошукачів

Олександр Кондрух раніше не мав жодного стосунку до бізнесу. За освітою технік-механік з ремонту транспорту, два десятиріччя служив у Сумському прикордонному загоні, брав участь в АТО, ветеран військової служби. Коли постало питання про працевлаштування після служби, звернувся до Конотопського міськрайонного центру зайнятості.

Проаналізувавши дані Олександра, тамтешні фахівці запропонували йому зайнятися власним бізнесом, зокрема вантажними перевезеннями в Україні. А для початку видали одноразову грошову допомогу у зв’язку з безробіттям — 65 тисяч гривень. Оскільки такої суми було замало, Олександр вклав частину власних заощаджень і торік на початку грудня розпочав роботу. Нині він успішно доставляє вантажі на замовлення, має не тільки заробітки, а й упевненість у завтрашньому дні.

Як і його колега із прикордонного загону Валерій Мороз, якому в Сумській районній філії теж порадили розпочати власну справу, оформивши допомогу на 72 тисячі гривень. Валерій пішов іншим шляхом — відкрив магазин металошукачів, чим неабияк задоволений.

А ось Андрій Кириченко за сприяння Лебединської міськрайонної філії рік тому оформив такий вид підприємницької діяльності, як ремонт комп’юте-рів, принтерів, ноутбуків, смартфонів, МФУ, побутових приладів, садового та домашнього обладнання. Нині він успішний підприємець, який надає послуги жителям не тільки Лебедина, а й багатьох навколишніх населених пунктів.

Ось так за підтримки служби зайнятості всі троє знайшли не тільки роботу, а й себе на ринку праці.

За даними статистики

У січні — вересні 2021 року роботодавці подали до Сумської обласної служби зайнятості 18,7 тисячі вакансій, а її послугами скористалися 37,1 тисячі безробітних, що на 10% менше порівняно з відповідним торішнім періодом. Структура вакансій за видами економічної діяльності така: по 20% у сільському господарстві та на підприємствах переробної промисловості; 12 — у торгівлі, 10 — державному управлінні.

Частина безробітних із професійним досвідом: кожен п’ятий раніше працював у державному управлінні, по 17% — сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, 12 — на промислових підприємствах.

Найбільш затребувані у роботодавців — майже кожен третій — працівники з обслуговування, експлуатації устаткування, зокрема водії, оператори котельні, токарі, дорожники, підсобні робітники, прибиральники службових приміщень, вантажники, укладальники-пакувальники та інші.

Однак дисбаланс між попитом і пропозицією постійний, що потребує навчання і перенавчання насамперед за затребуваними професіями і спеціальностями. Для цього є ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», де на замовлення готують фахівців за 12 ліцензованими професіями з видачею свідоцтва державного зразка. Тобто було б бажання, а майбутню спеціальність можна обрати.

Допомагає автоматичний профдобір

Пошук роботи — процес складний, тривалий і почасти виснажливий і для безробітного, і для працівників служби зайнятості. Адже вони зацікавлені допомогти клієнтові якомога швидше знайти омріяну роботу і так успішно перегорнути ще одну персональну сторінку. На щастя, відтепер на допомогу приходить нова система автоматизованого професійного добору на замовлення роботодавців. Вона автоматично вносить у відповідний профіль кандидата його знан-ня, вміння, навички, рівень мотивації, інші чинники. Усе це комплексно враховують і оцінюють, аби виявити компетенції безробітного, відповідність професії (посаді), заявленій роботодавцем, автоматизовано обрати претендента за критеріями роботодавця, скласти цифрове резюме.

Проєкт уже втілюють, апробовано перший професійний добір. Роботодавці в онлайн-форматі можуть ознайомитися із профілями претендентів на робочі місця, рівнем їх умотивованості тощо, а безробітні презентують себе у відео-резюме.

Як наголошує Володимир Підлісний, так з’явився ще один інструментарій, за допомогою якого можна ефективно взаємодіяти зі службою зайнятості у питанні підбору кваліфікованих працівників і насамперед істотно заощаджувати час, що особливо цінно. На Сумщині служба зайнятості вже успішно використовує новинку, яка неодмінно стане корисною й ефективною для всіх учасників ринку праці.