Протягом одного тижня в Миколаєві відбулося вже сім обрядів реєстрації шлюбу в межах пілотного проекту «Шлюб за добу», запровадженого Кабінетом Міністрів торік у липні. Миколаїв приєднався до проекту наприкінці грудня. У січні цього року сім пар скористалися нововведенням і зареєстрували шлюб у термін, який самі ж визначили в день подання заяви.

Всі пари подали заяви про реєстрацію шлюбу, а вже за добу отримали підтвердження реєстрації. За словами головного спеціаліста Заводського районного у м. Миколаєві відділу ДРАЦС Тетяни Молчанової, «черга на варіант «Шлюб за добу» не стоїть. Але спостерігаємо, що бажаючих одружитися побільшало. Безумовно, ідея проєвропейська. Єдине бажання — гармонізувати б сучасну ідею з нашим законодавством, Сімейним кодексом. Було б непогано внести зміни до Сімейного кодексу, в якому нині категорично зазначено, що шлюб має укладатися не раніше 30 днів від дня подачі заяви».

Одні з перших за добу одружилися Євген Євдокимов і Карина Корякова. Без зайвого офіціозу, без звичайних атрибутів, без забобонів. Чоловік — військовослужбовець, висловився стисло: «Зручно, нормально, оптимально. Що ще пояснювати?». Молодята, які також обрали «Шлюб за добу», — Яна Ковалівська й Олександр Молокопій, військовослужбовці ЗСУ. Зустрічаються майже шість років, та нині їх розділяє відстань практично в 700 кілометрів. Вирішили одружитися, щоб поєднатися як повноцінна сім’я і переїхати жити до одного міста. Олександр родом з Хмельниччини, служить в Чернівцях, а от Яна, уродженка Борисполя, проходить військову службу в 79-й Миколаївській окремій десантно-штурмовій бригаді.

Свідками визначної події стали Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, народний депутат України Тарас Кремінь, представники влади кількох районів.

— Шлюб за один день — для нас новинка, проте це лише данина тому, що відбувається у світі. Згідно з пострадянськими законами, які втратили актуальність ще 20 років тому, треба було тривалий час чекати можливості офіційно взяти шлюб. На сьогодні ми рухаємося до цивілізованого світу, юстиція передає нам, зокрема, і такі можливості, — проводити реєстрацію шлюбу. Це частина процесів децентралізації. Особисто я цьому радий, — прокоментував запровадження пілотного проекту «Шлюб за добу» Олександр Сєнкевич.

Людмила Бондар, директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, відзначила, що колектив закладу з великим інтересом стежив за впровадженням проекту і тільки-но з’явилася можливість, звернулися до територіального управління юстиції з клопотанням зробити міський палац урочистих подій організатором таких церемоній.

— «Шлюб за добу» розрахований на тих молодих людей, яким через життєві обставини необхідно отримати документи про реєстрацію шлюбу терміново. Перший обряд ми провели 13 січня. Завдяки колективам миколаївських закладів культури вдалося зробити невеличкий сюрприз молодятам — їх привітали колядники. Тоді зареєстрували шлюб чотири пари», — зазначила директор.

На переконання Романа Возняка, керівника територіального управління юстиції у Миколаївській області, така пропозиція спрямована на знищення бюрократичних перепон, адже «люди повинні самі обирати, коли їм зручно одружуватися». В управлінні юстиції кажуть, що молодята, які бажають скористатися послугою «Шлюб за добу», мають прийти до розпорядника весілля, який перебуває у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Одразу на місці організовують юридичну та обрядову складові заходу. Тож шлюб за добу нічим не відрізнятиметься від звичайного обряду шлюбу.