За підсумками першого місяця року Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проаналізував стан справ із переходом країни на інший вимір мінімальної заробітної плати. Тематична нарада стосувалася саме виплат українцям 3200 гривень. Глава уряду розпочинав цей захід позитивними новинами. За його даними, статистика січня засвідчила позитивний вплив на економіку підвищення вдвічі цього показника. За місяць створено 28 тисяч нових підприємств, а безробітних українців поменшало на 16%. Ці дані вивели Прем’єра на однозначний висновок: «В Україні відбувається детінізація економіки». Таку думку підтримали і міністр соціальної політики Андрій Рева, і міністр фінансів Олександр Данилюк, і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

«Ми прожили перший місяць 2017 року. За всіма показникам маємо тенденції до зростання кількості, якості робочих місць і підвищеної заробітної плати для людей працездатного віку, — продовжив тему Володимир Гройсман. — Ми вважаємо, що мінімальна заробітна плата є правильним кроком. Лютий і березень чітко засвідчать, що в нас є зростання кількості підприємців, мінімальної та середньої заробітної плати для українців. Ціни залишатимуться в межах сезонних коливань без будь-яких інших додаткових інфляційних процесів».

На думку Прем’єра, важливо встановити діалог із бізнесом. Інакше кажучи, через роз’яснення спонукати його до швидшого запровадження вдвічі більшої мінімальної зарплати. Мета подальших перевірок і є мотивацією до сплати працівникам на підприємствах справедливої заробітної плати. «Мене не цікавлять штрафні санкції, мене цікавить глибина покриття рішення про 3200 гривень, — уточнив Володимир Гройсман. — Із бізнесом треба вести діалог. Усі мають зрозуміти тільки одне: людям, які працюють, треба платити, за них треба сплачувати внески до Пенсійного фонду, щоб вони отримували нормальну пенсію. Важливо досягти 100% виконання цього рішення не за рахунок штрафних санкцій, не за рахунок тиску, а за рахунок роз’яснення і партнерства з реальним сектором економіки». Бюджетникам також немає потреби турбуватися: на підвищені виплати вчителям і лікарям в уряду ресурсу має вистачити.

ФОПи згортають діяльність

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров озвучив дані свого відомства. Так, у січні 2017-го в Україні зареєструвалося майже 28 тисяч нових підприємців. За цей період оголосили про закриття 156 тисяч ФОП, із них лише 16,4 тисячі — це громадяни, які працюють за фактом. «90% тих, хто припинив підприємницьку діяльність у грудні-січні, перебували на загальній системі оподаткування. З них 98% не здійснювали жодної господарської діяльності», — пояснив він.

А ще в січні вдалося зібрати на 40% більше податку з доходів фізичних осіб. Цей показник перевищує торішній майже на 2,9 мільярда гривень. Січневий єдиний соціальний внесок оцінили у суму, більшу від торішнього показника січня на 700 мільйонів гривень. «Порівняно із запланованими надходженнями ЄСВ це додаткові 1,8 мільярда гривень, або 20%», — додав Роман Насіров.

Він також говорив про нормальне наповнення Пенсійного фонду. Все відбувається прогнозовано, навіть із певним перевиконанням планів. «Це додаткові кошти, які забезпечать гарантовану виплату всіх соціальних виплат вчасно, і потім навіть можна буде говорити про зростання», — підбив підсумок посадовець. Позитивний сигнал, на його думку, — дані щодо працевлаштування українців у січні. Таких громадян нарахували 45 тисяч осіб. Одне слово, всі ці дані дають право голові ДФС говорити про зростання на 32%, або на 11 тисяч (порівняно з минулим роком) кількості людей, забезпечених роботою. Так само йдеться про збільшення кількості оперативно працевлаштованих осіб з 14 до 26 тисяч.

Про це вже повідомив учасників наради міністр соціальної політики Андрій Рева. Він поділився із запрошеними даними Державного центру зайнятості. Згідно з ними, безробітних українців стало менше на 16%, або на 80 тисяч осіб. Українців, котрі отримують допомогу у зв’язку з безробіттям, стало менше на 15%, тобто на 63 тисячі.

Січневих безробітних менше, ніж торік, на 3%

Слова міністра соцполітики цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Хочу спростувати розповіді про масові звільнення. У січні 2017 року було попереджено про звільнення 29 тисяч осіб. Для порівняння із січнем 2016 року: кількість тих, кого попередили, менша на 26%. Факти — доказ того, що ситуація на ринку праці поліпшується».

Окрім цього, у сфері зайнятості за місяць на 37 тисяч — 48% — зросла кількість нових вакансій у базі даних служби зайнятості. У цифрах це 115 тисяч місць. Також Андрій Рева заявив, що завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати середня заробітна плата на вакансію становить 3900 гривень. Цей показник удвічі вищий за торішній.

Порівняно із січнем минулого року на 35% зросла кількість роботодавців, які шукають працівників; вакансій стало більше на 48%; людей, забезпечених роботою, — на 32%. На 16% зменшилася кількість безробітних; претендентів на одну вакансію вже не 16, а 9; зменшено й кількість попереджених про звільнення працівників на 26%.

Не накладено жодного штрафу 320 тисяч гривень, хоч у січні 2017 року підрозділ Державної служби праці провів 750 перевірок роботодавців, з яких 73 роботодавці державної та 116 комунальної форми власності. Під час цих перевірок надавали більше роз’яснень. «Направлено відповідне доручення Держслужбі праці про застосування приписів замість штрафних санкцій у разі виявлення порушень та про необхідність інформаційної й роз’яснювальної роботи з роботодавцями. Такий підхід дасть змогу людям адаптуватися та правильно застосовувати законодавчі норми», — пояснив міністр соціальної політики.

А міністр фінансів Олександр Данилюк говорив про економічні дані, які засвідчують позитивну детінізацію економіки та вихід із тіні мінімальної зарплати після її підвищення. Також реалізують усі заплановані надходження до державного бюджету. Так, у січні надходження ЄСВ зросли на 1,9 мільярда гривень, або майже на 20%, а ПДФО порівняно з аналогічним періодом торік — на 1,3 мільярда гривень, або на 38,6%. «Гроші, які формують ресурс, отримуємо ритмічно, як і планували. Тому з огляду на бюджет жодних ризиків немає», — резюмував Олександр Данилюк.