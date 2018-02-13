Що не кажіть, а цьогорічні зимові сюрпризи таки багатьом даються взнаки. Великий снігопад, що накрив область у середи­ні січня, черкащани й досі згадують як лихо. І не тому, що на Черкащині снігу насипало найбільше, а через те, що на нерозчищених дорогах і тротуарах тільки в обласному центрі постраждали сотні людей. А скільки автомобілів у буквальному розумінні розвалилося від застиглих на шляхах крижаних нашарувань!

Якщо хочете точніше, то, згідно з даними міського травматологічного пункту лікарні №3 швидкої медичної допомоги, з 18 січня і по 5 лютого через слизькі дороги постраждали 783 людини. Усього ж із пам’ятного снігопаду до травмпункту, за словами його завідувача Віталія Григор’єва, звернулося 1028 людей, переважна кількість яких — із вуличними травмами.

Найбільше серед травмованих зафіксували людей із переломами. У цей період травмпункт працював із подвійним, а то й потрійним навантаженням. Адже персонал лікарні не розрахований на таку кількість хворих. Середньостатистичне число пацієнтів за рік — 25 людей на добу. До честі лікарів та медичних сестер, вони з навантаженням упоралися. Було дуже важливо, щоб люди не скупчувалися в палатах. Та й сучасна травматологія рекомендує робити операцію в разі її необхідності невідкладно. Тому допомогу надавали швидко і всім, кому вона була потрібна. Про це свідчать і добрі відгуки пацієнтів.

Звичайно, як розповідає Віталій Григор’єв, у дні пікових навантажень було важко. Довелося, зціпивши зуби, робити свою справу навіть тоді, коли поспати за добу вдавалося протягом лічених годин. Тут намагаються стимулювати медичний персонал — і морально, і матеріально.

Проте не так усе добре в комунальному господарстві Черкас, як і багатьох інших міст. Як завжди, коли приходять снігопади, міським службам бракує відповідної техніки, робочої сили, належної організованості. Тому місто, навіть попри велику допомогу підприємців і населення, тривалий час ковзалося, аж доки природа не змилувалася, розтопивши залишки криги на шляхах і тротуарах.

З огляду на заяви чиновників, вони нібито зробили висновки з перших уроків зимової негоди. Тепер синоптики обіцяють нові випробування снігом, дощем, вітром. Чи складуть черговий іспит комунальники?

Уже не один тиждень у Черкасах діють пункти обігріву. Однак не всі з 20 спеціально облаштованих місць можуть надати людям необхідні послуги. Приміром, один із таких пунктів, розташований на вулиці Благовісній, 72, не завжди відчинений і знайти його непросто. Не скрізь можна одержати просту склянку чаю. Деякі пункти обігріву розташовані в таких закутках, що й удень з вогнем їх не відшукаєш. Недавно начальник Черкаського міськрайонного відділу управління ДСНС підполковник служби цивільного захисту Андрій Хижняк змушений був публічно розкритикувати роботу пункту обігріву на вулиці Рєпіна, назвавши її імітацією.

Якось, гортаючи свій записник, згадав про занотоване ще торік повідомлення про те, що Апеляційний суд Черкаської області залишив у силі рішення стосовно позову постраждалого черкащанина, на якого впала брила снігу. Соснівська служба управління будинками, яка повинна була обслуговувати цей будинок, тепер має сплатити громадянинові відшкодування в сумі 45 829 гривень. А було так. У Черкасах біля магазину «Будівельник» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 114/2, велика купа снігу з льодом упала з багатоповерхівки і серйозно травмувала перехожого. Внаслідок цього він став інвалідом 2 групи. Юристи СУБу до останнього затягували справу, яку розглядали аж 6 місяців. Але суд таки задовольнив позов постраждалого.

Подібні випадки, коли люди звертаються до суду через травми чи серйозні поломки транспорту внаслідок безвідповідальності комунальних служб, трапляються з різних причин поки що нечасто. Але, як бачимо, все-таки трапляються. Можливо, це єдиний шлях змусити традиційно безвідповідальних змінити ставлення до нас?