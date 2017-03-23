В Україні планують ще одну реформу, а саме створення інституту соціальних інспекторів, які стежитимуть за правильністю нарахувань родинам різних видів соціальних допомог, субсидій тощо. Для цього Міністерство соціальної політики спільно зі Світовим банком розробило законопроект щодо забезпечення контролю надання соціальної підтримки населенню, який пропонує з початку наступного року створити соціальну інспекцію. 1 лютого цей документ схвалив Кабінет Міністрів України. Далі має відбутися його розгляд у Верховній Раді. Отже, які новації очікуються?

Ефективність під великим питанням

Посада соціального інспектора існує й нині у складі управлінь соціального захисту населення. Таких службовців у країні майже 1350. Однак фахівці звертають увагу на те, що нині ефективність роботи соціальних інспекторів невисока. І ось чому. По-перше, вони виконують не лише функції контролю за правильністю за наданням субсидій та інших державних допомог, а й призначення цих виплат. А з огляду на те, що кількість одержувачів державних допомог в Україні щороку зростає і нині становить 7,4 мільйона родин-отримувачів житлових субсидій, майже 3 мільйони мають різні види соціальних виплат і майже 5 мільйонів — пільги, навантаження на кожного інспектора досить велике. До того ж будучи підпорядкованим керівництву управлінь соцзахисту, навряд чи він зможе вказувати на недоліки чи помилки цього самого керівництва.

— До одного з пріоритетних напрямів роботи на 2017 рік внесено і питання запровадження ефективної системи надання соціальної підтримки, — зауважив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко. — Розуміємо, що поняття ефективної роботи в соціальній сфері не можливе без належно організованого контролю за різними чинниками — починаючи від помилок і закінчуючи шахрайством. Адже на державні допомоги і субсидії надають значну суму видатків, яка не завжди йде за призначенням.

Міжнародні експерти розповідають, що навіть у європейських країнах, де відповідні інституції працюють уже не перший рік, не лише помилки, а й шахрайства трапляються. Та напрацьована система дає змогу їх виявляти ще на перших етапах, на відміну від тих країн, де відповідні інституції сформовано лише нещодавно. Не можна не зважати і на такі моменти, як корупція чи кумівство. Як розповіла керівник проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» Світового банку Катерина Петрина, в одній із країн колишнього СРСР було так: у віддаленому районі багато людей оформили соціальні допомоги на підставі того, що в них проблеми із зором. Але через деякий час ці люди почали подавати документи на отримання… водійських прав.

У три етапи

В Україні аж таких кричущих випадків виявлено не було, але, зауважують фахівці, нинішні соціальні інспектори зафіксували факти порушень лише в 1% перевірених справ. Окрім того самі перевірки на предмет виявлення помилок і фактів шахрайства проводять не за визначеною системою, а, сказати б, наосліп: інспектори взяли певні справи і взялися перевіряти. Тож, зауважують експерти, є необхідність реформувати самі підходи до організації роботи соціальних інспекторів і виведення їх в окрему контролюючу структуру.

Як пояснив Віталій Музиченко, головна новація тут те, що працівники соціальної інспекції як окремої структури не підпорядковуватимуться управлінням соціального захисту населення. Ці структури розташовуватимуться в обласних центрах, а не в районних, і будуть підпорядковані напряму Мінсоцполітики, щоб унеможливити на місцях корупційну складову на районному рівні. До того ж пропонується, щоб інспектори з однієї області виїздили в іншу для перевірок.

Функцією нових соціальних інспекторів стануть лише перевірки не тільки отримувачів соціальних допомог і пільг, а й самих управлінь соціального захисту, в яких призначають соціальні виплати. Виявивши порушення, соціальні інспектори вимагатимуть їх виправлення, а держслужбовці, які ці порушення приховали, за рішенням суду нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. Кількість перевірок населення зменшиться. Інспектуватимуть тільки підозрілі випадки. Тож, зауважують фахівці, боятися, що допомогу буде припинено, потрібно лише порушникам. До них застосовуватимуть гнучку систему санкцій залежно від тяжкості порушення. Заощаджені гроші можуть спрямувати на підвищення допомоги іншим громадянам або використати для покриття важливих державних видатків.

Зарплата зросте

Щоб забезпечити ефективну діяльність соціальної інспекції, розуміючи, що за кілька місяців вибудувати всю структуру неможливо, організувати її роботу заплановано в кілька етапів. На першому етапі роботи нової соціальної інспекції її фахівці перевірятимуть допомогу сім’ям з дітьми та малозабезпеченим родинам, житлові субсидії й пільги. На другому передбачено забезпечити контроль за якістю надання соціальних послуг, адже, зауважує Віталій Музиченко, на сьогодні соціальні послуги надають на місцевому рівні місцеві громади, місцеві органи виконавчої влади. І контролю за тим, наскільки ефективно, якісно і правильно їх надають, також фактично немає. Третім етапом має стати перевірка правильності призначення пенсій. Це, за його словами, заплановано на 2020 рік.

Передбачається, що в новій соціальній інспекції працюватимуть 550 фахівців. А їхня зарплата становитиме приблизно 7500 гривень. Віталій Музиченко пояснює, що якщо соціальний інспектор отримуватиме достойну зарплату, то це зменшить корупційні ризики, адже забезпечить стабільний хороший дохід, який він боятиметься втратити. Зарплати нинішніх соціальних інспекторів становлять приблизно 4000 гривень. До речі, а що буде з ними?

— Плануємо зберегти нинішню інституцію соціальних інспекторів, які працюють в органах соцзахисту населення, — відповідає Віталій Музиченко, — але в іншій ролі — соціальних аудиторів, які працюватимуть саме на етапі призначення соціальних виплат, субсидій, допомог тощо.

Звичайно, все це поки що плани. Щоб перейти хоча б до першого етапу створення нової структури, потрібно, аби народні депутати насамперед ухвалили закон про нову соціальну інспекцію. Але чи будуть під час розгляду законопроекту зауваження і поправки, чи встигнуть його ухвалити до запланованого часу початку роботи нової соціальної інспекції — покаже час.

А ЯК У НИХ?

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. Практику цієї країни з усунення шахрайства і помилок у соціальному захисті визнано найкращою у світі. За інформацією Світового банку, для запобігання порушенням у системі соцдопомоги проводять постійну інформаційну кампанію про відповідальність за шахрайство та про права і обов’язки отримувачів допомоги. Щорічно у ЗМІ публікують майже 300 репортажів про судові вироки, винесені шахраям у сфері соцдопомоги. Більшість британців вважає, що протидія шахрайству в цій галузі важливіша за боротьбу з ухиленням від сплати податків чи засміченням довкілля. У Великобританії на гарячу лінію з питань шахрайства за добу надходить від громадян понад 600 повідомлень.

Шахраювати може і населення, і фахівці, які призначають соцвиплати. У Північній Ірландії за 2015 рік було виявлено помилок і шахрайства населення на суму 34 мільйони фунтів стерлінгів, а соцпрацівників — на понад 18 мільйонів.

РУМУНІЯ. У цій країні створено національне агентство з виплат та соціальної інспекції з регіональними відділеннями, підпорядковане міністерству праці, сім’ї, соціального захисту людей похилого віку. Соціальна інспекція в цій країні має великі права і контролює якість соцпослуг, які надають державні та приватні установи, і повідомляє компетентні органи про виявлені правопорушення. У Румунії переважно перевіряють випадки отримання соціальної допомоги з високим рівнем ризику. Це такі програми, як допомога малозабезпеченим, на опалення, сімейні допомоги, допомога і пенсії інвалідам. Для виявлення порушень надані заявниками відомості соціальні інспектори звіряють з базами даних про зайнятість, доходи, майно, народження, смерть тощо. Значну увагу приділяють виявленню шахрайства та корупції серед держслужбовців, які приймають документи і призначають соцвиплати населенню.