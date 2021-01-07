Минулий рік був непростим для країни. Та уряд докладав усіх зусиль, аби підтримати людей, особливо соціально вразливих. Торік навесні Мінсоцполітики запровадило допомогу з часткового безробіття, виплати на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до І та ІІ груп платників єдиного податку. Ця програма працювала до серпня.

«Ми постійно моніторили ситуацію, і коли у листопаді побачили, що є потреба, ми її відновили. 90 тисячам людей, в яких 110 тисяч дітей і які отримували такі виплати навесні, їх перепризначили автоматично. Ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу за заявою та необхідними документами, які подавали до 15 грудня 2020 року», — зазначила міністр Марина Лазебна.

Пенсійний фонд забезпечив виплати одноразової матеріальної допомоги обсягом 8 тисяч гривень застрахованим особам — фізичним особам-підприємцям і працівникам підприємств, діяльність яких тимчасово зупинено внаслідок карантину. Уже 355 тисяч людей отримали одноразову виплату, а це 2,8 мільярда гривень. Загалом для виплат передбачено видатки обсягом 8,3 мільярда гривень і подано понад 400 тисяч заяв, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Подбали і про мікропідприємців, які через запровадження карантинних обмежень втрачають доходи і не можуть сплачувати за себе єдиний соціальний внесок, щоб це не знизило рівня їхнього пенсійного забезпечення в майбутньому. Надано право на зарахування до страхового стажу періодів отримання допомог у період карантину (наприклад, допомоги з часткового безробіття й інших одноразових допомог).

А ще українці за власним бажанням можуть не враховувати для обчислення пенсії невигідні періоди отримання невисоких заробітних плат і доходів у період карантину.

Підприємцям, які під час локдауну втратять доходи, діяльність яких обмежується, дозволено сплачувати ЄСВ від фактично отриманих доходів. Такі внески буде пропорційно зараховано до страхового стажу. У майбутньому людина зможе доплатити за ці періоди до мінімального страхового внеску, щоб їй зарахували їх до стажу повністю.

А щоб підтримати працівників, які перебувають на самоізоляції, забезпечили оплату Фондом соціального страхування листків тимчасової непрацездатності з цієї причини.

Законотворчість, що захищає дітей

«Ми доопрацювали ініціативи, які роками не могли вийти з міністерства, і на спеціальному засіданні уряду, присвяченому дітям, схвалили вісім законопроєктів, 17 постанов і розпоряджень, які створюють умови для виховання у сімейних формах дітей, які залишилися без батьків, захищають дітей від жорстокого поводження, забезпечують їхню участь в ухваленні рішень, що їх стосуються, допомагають забезпечити житлом дітей-сиріт тощо», — розповіла міністр.

Підтримка сімей з дітьми має відбуватися за місцем їхнього проживання, на рівні територіальної громади. А міністерство надає ресурси, методологію роботи, навчає фахівців. У територіальних громадах створено 525 служб. Слід зосередитися на розвитку соціальних, освітніх (передовсім інклюзивних), медичних і реабілітаційних послуг для дітей та сімей з малюками, створенні родин патронатних вихователів і дитячих будинків сімейного типу, виявленні сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2021-го оцінюватимуть потребу кожної дитини у влаштуванні до закладу для забезпечення її інтересів. Щоб орган опіки своєчасно отримував інформацію про кожну таку дитину, брав на себе зобов’язання із соціальної підтримки її сім’ї задля реінтеграції дитини в родину.

Громади навчалися надавати соцпослуги

Найважливішою зміною 2020 року в наданні соціальних послуг стало їх наближення до людей — перехід на рівень громади. Кожен керівник громади має знати контингент уразливих людей, яким потрібна підтримка. Вони цього вчились, отримали ресурси, бюджети й повноваження.

«Ми надали інструмент — інтегровану інформаційну систему «Соціальна громада», призначену для автоматизації основних процесів з отримання соціальних виплат і послуг, завдяки якому безпосередньо у громаді приймаються звернення на отримання соціальних виплат, субсидій, компенсацій. Загалом це 67 видів соціальної підтримки. На сьогодні до системи підключились уже 420 ОТГ», — наголосила міністр.

Реалізуючи спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки населення», придбали комп’ютерну техніку та обладнання для 273 територіальних громад. Невдовзі — для ще 184 ОТГ.

Чимало громад швидко створили соціальні підрозділи, взяли у штат професіоналів, які знають законодавство у соціальній сфері, консультують і приймають людей, готують документи і передають за допомогою ІІС «Соціальна громада».

2020-го створили Національну соціальну сервісну службу. Відтепер міністерство формує політику, а реалізує її Нацсоцслужба, яка забезпечить безперервність надання людям підтримки в органах соцзахисту, які підпадають під реорганізацію. При кожному районі є структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Вибудовується вертикаль реалізації соціального захисту.

У Національній соціальній сервісній службі адмініструватимуть бюджетні програми соціальної сфери, яких сьогодні близько 30. Украй важливо зберегти кваліфікованих фахівців соціальної сфери, які працюють у регіонах в органах соціального захисту. Вони мають величезний досвід, знан­ня, практику, пройшли багато навчань. Тож у відомстві сподіваються зберегти цей кадровий потенціал, перевести спеціалістів у новоутворену службу.

Ще один важливий підсумок — схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яка передбачає створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Тут об’єднують розрізнені реєстри, забезпечують прозорість і автоматизацію соціальних виплат, запроваджують електрон­ний документообіг.

Субсидій не скасовують

Соціальна підтримка 2020 року була тісно пов’язана з автоматизацією. Адже люди мали більше перебувати вдома, зокрема ті, хто має найвищий ризик зараження та ускладнень внаслідок COVID-19.

Логічно, що під час карантину українці споживають більше комунальних послуг. Надання житлових субсидій на цей час не припиняли. Зроблено їх автоматичне перепризначення без додаткових звернень, збільшено соціальні нормативи споживання за комунальними послугами. Це допомогло трьом мільйонам домогосподарств, які отримують субсидії.

«Ми максимально перевели всі призначення соціальних допомог в автоматичний режим, щоб зменшити скупчення людей та черги, розширили можливості спілкування з органами Пенсійного фонду в дистанційному режимі, запустили освітні відео, як сплачувати за комунальні послуги онлайн, купувати продукти та ліки», — зауважила Марина Лазебна.

Розроблено постанову уряду, яка рекомендує пріоритетно обслуговувати з 10 до 12 години громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і закладах галузі обслуговування населення.

Запроваджено щоденний моніторинг епідемічної ситуації в закладах і установах системи соціального захисту населення, службах у справах дітей, закладах соціального захисту дітей, реабілітаційних центрах.

Розроблено й започатковано онлайн-платформу «Допомога поруч», на якій ті, хто потребує, можуть залишити заявку на найнеобхідніше — продукти харчування, засоби гігієни та індивідуального захисту, а бізнес чи інші громадяни надають потрібне. Цією платформою скористалися понад 600 тисяч осіб.

Літні люди дуже вразливі

«На початку пандемії ми побачили, що приблизно у 50% домогосподарств є принаймні один пенсіонер. Отже, якщо ми підтримуємо доходи пенсіонерів, то допомагаємо і самим пенсіонерам, і родинам, де ті, хто працює, могли втратити доходи під час карантину. Тому негайно започаткували комплексну програму підвищення пенсій, спрямовану передовсім на підвищення найменших. Відбулася виплата одноразової допомоги обсягом тисяча гривень, доплати пенсіонерам, старшим за 80 років. Їх отримали понад 10 мільйонів людей», — наголосила урядовець.

Середня пенсія становила понад 3,4 тисячі гривень і зросла майже на 400 гривень за рік. На початок року 4 мільйони пенсіонерів отримували пенсії нижчі ніж 2 тисячі гривень, а тепер таких людей 1,8 мільйона. Тобто для 2,2 мільйона людей виплати зросли.

Запропоновано законодавчі ініціативи, які дадуть змогу забезпечити ефективну роботу всіх трьох рівнів пенсійної системи України. Щоб наші громадяни мали солідарну та накопичувальну пенсію і гідне життя в поважному віці.

Відомство пропонує визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня, здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах. А ще розв’язати проблеми з пенсійним забезпеченням осіб, які потребують окремої уваги, зокрема призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Пріоритетні завдання

Щодо планів на майбутнє очільниця Мінсоцполітики зазначила: серед них запровадження нових підходів до визначення і застосування прожиткового мінімуму, підвищення його розміру до реальної величини. Зміна механізмів надання допомоги малозабезпеченим родинам. Реорганізація інституту соціального інспектування. Удосконалення системи захисту населення в умовах децентралізації. Підтримка осіб з інвалідністю, сприяння їхньому працевлаштуванню, забезпечення доступності. Розвиток комплексної державної політики в галузі запобігання й протидії домашньому насильству й чимало інших важливих завдань.