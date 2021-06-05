Завдання держави — будувати країну, в якій не страшно народжувати, де родини з дітьми не живуть у бідності, а малюки зростають щасливими, мають рівні права й можливості реалізувати себе. На цьому наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Саме тому держава підтримує понад 2 мільйони родин через десяток видів адресної соціальної допомоги. А для тих дітей, які не можуть жити зі своєю родиною, розвиває сімейні й наближені до них форми виховання. На початок 2021 року в Україні 70 тисяч дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. І щороку такого статусу набувають у середньому 10 тисяч дітей. 64 тисячі із 70, або 92%, виховують у сімейних формах виховання. В Україні функціонують 1236 дитячих будинків сімейного типу, торік їх стало на 82 більше, ніж позаторік. У прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу виховують понад 14,5 тисячі дітей.

В об’єднаних територіальних громадах працюють 1129 служб у справах дітей. І кожна громада повинна мати фахівця із соціальної роботи й систему надання соціальних послуг. Стежити за роботою цих служб можна через інтерактивну мапу, розміщену на сайті міністерства. І робити це можуть не лише контрольні органи, а й усі українці.

Допомога на дітей зросла

Міністр наголосила, що останнім часом уряд збільшив допомогу на дітей, над якими встановлено опіку й піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму, а для дітей з інвалідністю — до 3,5. Допомога для малозабезпечених родин зросла з 85% до 130% прожиткового мінімуму на кожну дитину. Це дало змогу збільшити розмір допомоги на дітей у таких родинах у середньому до 6 тисяч гривень на місяць.

Із вересня 2020 року батьки отримали змогу самостійно обирати, отримувати пакунок малюка чи кошти на соціальні картки. Тож від початку 2021 року понад 47 тисяч сімей отримали цю допомогу натурально, а понад 76 тисяч родин — кошти. Придбати дитячі речі за цими картками можна у чотирьох тисячах магазинів, зокрема у 222 інтернет-магазинах.

Відтепер діти-сироти та позбавлені батьківського піклування можуть проживати й виховуватися у прийомних сім’ях та ДБСТ до 23 років. Вони не втрачатимуть права на позачергове отримання житла після 23 років.

Минулого тижня було ухвалено рішення про збільшення допомоги при народженні або усиновленні дитини до 50 тисяч гривень.

Було ухвалено Концепцію державної соціальної програми з оздоровлення й відпочинку дітей на період до 2025 року та Концепцію створення та розвитку системи раннього втручання. Остання дасть змогу забезпечити раннє виявлення й профілактику порушень розвитку у дітей.

Міністерство надало громадам програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який вже застосовують 1393 ОТГ.

Вийти з пастки бідності

Працює державна програма допомоги малозабезпеченим родинам на відкриття і розвиток власної справи. За рахунок держбюджету надаватимуть допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат для придбання необхідного обладнання й матеріалів. За словами міністра, ці родини отримають змогу вийти з пастки бідності, а громада — нові робочі місця і податки від нових підприємців.

Уряд усіляко підтримує розвиток патронату, аби дітей не розлучали з батьками. Тож в Україні за рік удвічі зросла кількість патронатних родин у громадах. А на наступному засіданні уряд має ухвалити рішення про спрощення процедури утворення патронатної сім’ї, адже така родина має бути у кожній громаді, бо це профілактика соціального сирітства.

Розповіла урядовець і про соціальний захист літніх людей. Так, у 2021 році було проіндексовано пенсії для восьми мільйонів пенсіонерів на 11%. У липні цього року буде проведено індексацію ще для мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018—2020 роках, а також для тих, кому її виплачують у мінімальному розмірі.

На 1 квітня цього року середній розмір пенсії становить 3725 гривень. Порівняно з торішнім він зріс на 17,5%, або на 555 гривень.

Марина Лазебна повідомила про розроблений міністерством законопроєкт про щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

«На жаль, у 2017 році було змінено пенсійне законодавство так, що дату щорічної індексації пенсій 1 березня було вилучено, а для окремих категорій пенсіонерів — науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування — зупинено. Тому міністерство розробило й подало на розгляд Верховної Ради проєкт закону №4668, який відновлює індексацію для всіх категорій і встановлює дату індексації 1 вересня», — наголосила вона.

За дорученням Президента, уряд започатковує додаткові соціальні програми. Це адресна допомога для 2,4 мільйона пенсіонерів віком понад 75 років, щомісячні додаткові виплати для пів мільйона осіб, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 — для чоловіків, а також цільові доплати для 1,7 мільйона пенсіонерів з низькими розмірами оплати праці під час їхньої трудової діяльності.

У 2021 році продовжено виплату в розмірі 500 гривень особам віком 80+. А з 1 жовтня допомогу до пенсії в розмірі 400 гривень отримають люди віком 70—80 років. З наступного року ці фіксовані розміри індексуватимуть, і вони зростатимуть.

Військовим і чорнобильцям

З 1 квітня перераховано пенсії для 300 тисяч пенсіонерів, які працюють. Майже удвічі збільшено пенсії для родин загиблих учасників бойових дій. А з 1 липня цього року підвищать мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Сказала Марина Лазебна і про перерахунок з 1 березня 2021 року на 11% страхових виплат, тобто так званих регресів, для майже 200 тисяч українців, потерпілих на виробництві. Середній розмір підвищення тут становив 400 гривень.

Заплановано, що з 1 січня 2022 року для понад 30 тисяч осіб з інвалідністю — ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС пенсії буде підвищено в середньому на 40%.

Уряд активно працює і над реформою прожиткового мінімуму й запровадженням обов’язкових пенсійних накопичень. І все це дасть змогу відчутно поліпшити життя соціально вразливих верств населення, переконана урядовець.

Підбиваючи підсумки, Марина Лазебна наголосила, що всі ці плани, стратегії та закони матимуть результат лише тоді, коли й надалі всі гілки влади спільно рухатимуться вперед і плідно реалізовуватимуть їх щодня на всіх рівнях.