ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення спеціального розслідування

щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд

незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали про хід проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення спеціального розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною третьою статті 8 Закону, Комісія прийняла рішення від 15.02.2021 № СП-477/2021/4411-03, згідно з яким вирішила продовжити строк проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту, порушене згідно з рішенням Комісії від 22.05.2020 № СП-449/2020/4411-03, до 330 днів.

Рішення Комісії від 15.02.2021 № СП-477/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі