Дитячий футбол — основа всієї піраміди гри мільйонів. Днями вітчизняні зірки, головні тренери юнацьких та молодіжної збірних, керівники Федерації футболу України та найкращі юні футболісти країни зібралися, щоб підбити підсумки сезону в наймолодших. А Дитячо-юнацька футбольна ліга вперше відзначала лауреатів 2016/2017 спеціальними нагородами — «золотими м’ячами» у кожній віковій категорії та обрала кращого тренера.
«Маємо зробити все для якісної підготовки нового покоління українських гравців, а коли вони стануть дорослими, не лише сподіватися на успішні виступи збірних, а й прогнозовано очікувати на це», — зазначив у вітальному слові президент ФФУ Андрій Павелко.
Президент ДЮФЛУ Віталій Борт висловив сподівання, що такі заходи стануть традиційними, а кількість номінацій щороку зростатиме.
У наймолодшій віковій категорії — U-14 кращим гравцем оборонного амплуа визнано захисника донецького футбольного клубу «Шахтар» Марка Мампассі, а найсильнішим форвадом — Назара Волошина з київського «Динамо». У віковій категорії U-15 кращим гравцем оборонного плану назвали захисника київського «Динамо» Іллю Забарного, а його одноклубника півзахисника Артема Кулаковського — найсильнішим футболістом атакувального плану. У категорії U-16 перемогли представники донецького «Шахтаря»: воротар Анатолій Трубін і форвард Михайло Мудрик. У найстаршій віковій категорії U-17 фахівці віддали голоси динамівському півзахисникові Богданові Білошевському і форвардові «Дніпра» Владиславу Супрязі.
За підсумками дебютного чемпіонату країни U-19 серед команд першої ліги також визначено двох кращих гравців. Ними стали представники «Черкаського Дніпра» захисник Ілля Нікітенко та найкорисніший в атаках воріт суперника Олексій Передерій.
Найкращим тренером сезону 2016/2017 журі визнало Олексія Дроценка з київського «Динамо». Минулого сезону команда столичного клубу U-17 під його керівництвом виграла золоті медалі чемпіонату ДЮФЛУ. Цього сезону він очолює наймолодших хлопців із колективу U-14, команда на другому місці у своїй групі. Саме тренера з усіх номінантів визначити, за зізнанням організаторів, було найважче. Адже з молоддю нині працює багато висококваліфікованих фахівців, які вкладають у дітей усе вміння і виховують у дусі переможців. А нагороду визнаному наставникові вручив легендарний володар Кубка Кубків і СуперкубкаУЄФА 1975 року Володимир Трошкін.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»