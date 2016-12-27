Останні роки видалися нелегкими для багатьох українців. Чого лише варта оплата комунальних послуг. Цифри в платіжках змушують перейматися навіть тих, хто ще донедавна вважав себе середнім класом. Водночас варто відзначити, що чимало українців не відчули цього здорожчання, адже для них держава передбачила субсидії. Приємні зміни у зарплатах скоро відчують працівники бюджетної сфери. Які ще зміни чекають на українців у соціальній сфері в наступному році, розповів під час прес-конференції міністр соціальної політики Андрій Рева.

З метою поетапного зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання у березні 2016 року уряд прийняв Стратегію подолання бідності на період до 2020 року, нагадав міністр. Для відновлення купівельної спроможності населення протягом 2016 року було забезпечено поетапне підвищення прожиткового мінімуму, який є базовим державним соціальним стандартом та основою для визначення розмірів державних соцгарантій. У цілому розміри прожиткового мінімуму за 2016 рік (порівняно з груднем 2015 року) підвищено на 16,1%.

Субсидії та підвищені виплати

Підвищення прожиткового мінімуму стало підставою для проведення перерахунку пенсійних виплат. Із загальної чисельності пенсіонерів (12 мільйонів) пенсії підвищено 8,3 мільйона людей, або 83%. Таким чином, пенсія протягом року зросла на 173 гривні. Якщо в січні 2016 року її розмір становив 1074 гривні, то з 1 грудня 2016 року — 1 247.

Також Андрій Рева звернув увагу на те, що забезпечено зростання середньомісячної зарплати, яка у січні—жовтні 2016 року становила 5 034 гривні, що на 23,9% більше порівняно з відповідним періодом 2015 року. Вперше за три роки збільшилася реальна заробітна плата (зростання за січень—жовтень 2016 року становило 8,8%).

«Крім того, уряд ухвалив, а парламент підтримав рішення про підвищення мінімальної зарплати високими темпами, — каже міністр соціальної політики Андрій Рева. — Державним бюджетом передбачено, що з січня 2017 року її розмір становитиме 3200 гривень. При цьому посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки планується підвищити до 1600 гривень, що майже на 44% більше порівняно з січнем 2016 року. Уперше за роки незалежності мінімальна зарплата (3200 гривень) дорівнюватиме розміру фактичного прожиткового мінімуму. Якщо в січні 2016 року перший тарифний розряд Єдиної тарифної сітки становив 1113 гривень, то з грудня — 1335. Протягом року відбулося зростання на 20%. Звертаю увагу, що це дуже важливий показник, адже на його основі розраховується заробітна плата практично всіх працівників бюджетної сфери».

Щодо зростання зарплат освітян. «Ви звернули увагу на те, що медицина в плані зарплати отримала менше зростання, ніж освітяни? А тому, що в освіті, крім загального підвищення зарплати, ми ще й підвищили тарифні розряди вчителям на дві позиції, — розповідає Андрій Рева. — Тому якщо в січні 2016 року вчитель вищої категорії мав 12-й тарифний розряд, то з січня 2017-го він вже має 14-й тарифний розряд і його зарплата зростає із 3210 до 5266 гривень. Учитель 1-ї категорії мав 11-й тарифний розряд, тепер це буде 13-й розряд, тож і зар?плата із 2982 гривень підвищиться до 4 940. Учитель без категорії мав 8-й тарифний розряд, а буде 10-й, тож і зарплата із 2480 гривень зросте до 3960. Це щодо закидів, що буде зрівнялівка».

Міністр нагадав, що з 1 травня 2016 року набув чинності закон про державну службу. Завдяки ухваленим змінам мінімальний посадовий оклад держслужбовця органу влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, становить 3618 гривень (приміром, головний спеціаліст Мінсоцполітики). Найвища посадова особа в міністерстві — державний секретар — отримуватиме 12 061 гривню, це максимальна сума.

Багато зроблено для вдосконалення механізму надання житлових субсидій. Ідеться про автоматичне призначення субсидій на наступний період без повторного звернення громадянина в органи соцзахисту.

З метою економного споживання газу відкориговано показники державних соціальних нормативів у житлово-комунальній сфері. Вони були приведені у відповідність до фактичного рівня споживання енергоресурсів за підсумками опалювального сезону 2015/16 років. Якщо використання природного газу для опалення приміщень в сезоні 2015/16 років субсидією було передбачено, виходячи з нормативу 7 кубометрів на квадратний метр житлоплощі, то фактичне споживання виявило цифру 5,3 кубометра на «квадрат». Тому цей норматив було приведено у відповідність до фактичного. Сьогодні він становить 5,5 кубометра на квадратний метр. Це сприятиме економнішому використанню цього ресурсу.

Також, підкреслив міністр, забезпечено справедливий підхід до визначення доходів громадян, які враховуються у сукупному доході при визначенні субсидії. Це робилося для посилення соціального захисту окремих категорій громадян.

«Люди, які втратили здоров’я на виробництві, звернули нашу увагу на таке: регресні виплати, які надають як відшкодування за втрачене здоров’я, включають у дохід під час призначення субсидій, — зазначає очільник Мінсоцполітики. — Таким чином кошти, які держава дає людині на відновлення здоров’я, витрачають на житлово-комунальні послуги. Цей аспект було враховано. І регресні виплати було вилучено із сукупного доходу, який давав право на отримання субсидій».

Удосконалено й адміністрування пенсійної системи. В 2016 році почато запровадження електронних пенсійних справ. Це дало змогу людині подавати заяву на призначення пенсії незалежно від місця реєстрації. Якби у нас раніше була запроваджена ця система, то не було б проблем із внутрішньо переміщеними особами. На жаль, впровадження електронних пенсійних справ розпочалося лише тепер, коли в країні фактично втрачено пенсійну інформаційну базу в частині Донецької та Луганської областей і в АР Крим. Також міністр нагадав, що з 1 вересня розпочав роботу Реєстр внутрішньо переміщених осіб.

Андрій Рева згадав і про зміни у наданні окремих видів пільг. Передовсім змінено механізм купівлі житла для учасників АТО. Торік за державною програмою кошти передавались облдержадміністраціям, і вони купували житло для інвалідів АТО та членів сімей загиблих. Було багато скарг і конфліктних ситуаці. Цьогоріч прийнято постанову, згідно з якою більше 300 мільйонів гривень направлено в регіони. Тепер ці кошти перераховують на рахунки тих, хто на них має право. Загалом кошти передано першим траншем 410 особам. Потім було знайдено можливість збільшити цю програму на 116 мільйонів гривень. Отже, ще понад 120 осіб отримують можливість придбати житло.

Як посилиться захист

У 2017 році в Міністерстві соціальної політики, поінформував Андрій Рева, планують продовжувати реформу системи соціального захисту, спрямовану на підвищення соцстандартів і гарантій зростання доходів населення. Також запроваджують механізми легалізації зайнятості і заробітної плати для посилення соціального захисту працюючих громадян. Завдяки цьому передбачено збільшення надходжень до фондів соціального страхування державного і місцевих бюджетів.

За словами міністра, для реалізації запланованих реформ частково вже створено відповідну законодавчу базу. Нею передбачено реформу системи оплати праці. Поняття мінімальної зарплати приведено у відповідність до європейської практики та міжнародних норм.

Запроваджено нову методологію визначення мінімальної зарплати як нижньої межі оплати праці, гарантованої державою. Передбачено встановлення мінімального посадового окладу тарифної ставки в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Водночас мінімальну зарплату не застосовуватимуть як розрахункову величину, зокрема під час побудови схем посадових окладів, визначення плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо. Варто наголосити, що зарплати чиновників (суддів, прокурорів, антикорупціонерів та інших) не будуть прив’язувати до мінімальної зарплати.

З 1 січня 2017 року передбачено запровадження виплати соціальних стипендій через органи соціального захисту населення у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів, зауважив Андрій Рева. Соціальні стипендії виплачуватимуть: дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; особам, які визнані учасниками бойових дій, та їхнім дітям; дітям — внутрішньо переміщеним особам та іншим.

Сподіваємося, що 2017-й справді стане роком підвищення рівня життя звичайних українців.

Катерина БРАТКО

для «Урядового кур’єра»