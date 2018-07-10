Коли хворієш, то походів у медичну амбулаторію жодним чином не зможеш уникнути. А як вам перспективка, вже видужавши, здоровим навідуватися у цей медичний заклад раз на тиждень? Не дуже? Мені теж, а от мушу це робити. Причина в тому, що на момент закриття лікарняного листка (а це було в квітні нинішнього року) лікарів у наявності не виявилось. І видали мені довідку про те, що перебувала на амбулаторному лікуванні, аби довести на роботі відділу кадрів, що з десяток днів не прогуляла.

Звісно, довідка підлягає заміні на лікарняний листок тимчасової непрацездатності. І торік, коли потрапила в таку саму ситуацію, зробила це, як з’ясувалося цьогоріч, дуже швидко. Адже два тижні — нічого порівняно з майже 2,5 місяця і, можливо, це ще не межа. Адже станом на 5 липня 2018 року, за інформацією Броварської районної державної адміністрації, по всіх закладах первинної медико-санітарної допомоги Броварського району (моє селище Калинівка на його території) Київської області відсутні бланки листків непрацездатності. Бланки закуповуються централізовано Міністерством охорони здоров’я. МОЗ є замовником бланків, а також здійснює їх розподіл по регіонах згідно з їхніми заявками та щороку передбачає кошти для виготовлення бланків у межах видатків, визначених у держбюджеті. У Міністерстві фінансів поінформували, що на 2018 рік для МОЗ на зазначені цілі передбачені видатки обсягом 4 мільйони гривень.

У прес-службі МОЗ мені повідомили, що у травні Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації додатково передали 27 тисяч бланків, які потім розподіляються по регіону. Головний лікар Броварського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Ірина Дементьєва розказала, що у травні отримали 300 штук на весь район, причому річна потреба — більше двох тисяч і заявку оформили в кінці року. «Нам сказали, що нинішня проблема виникла через те, що МОЗ не закупив бланків. Ми щоп’ятниці збираємо інформацію про кількість виданих довідок і подаємо заявку, цифра в якій щоразу збільшується. Ось по Калинівці потрібно 80, але це порівняно середнє селище. По більших — понад 100. Довідки за мірою надходження в порядку черги замінюють на лікарняні. Єдине, і це правильно, поза чергою онкохворі й ті, хто йде в декретну відпустку», — зазначила пані Ірина.

Звісно, таким категоріям громадян гроші набагато потрібніші, ніж іншим, адже довідка не є підставою для виплати грошової компенсації. Відповідно, через це і виникає багато нарікань та питань з боку пацієнтів, хоча лікарі не можуть на них відповісти.

Якщо проаналізувати інформацію МОЗ щодо закупівель бланків, то виявиться, що торік у кінці серпня — на початку вересня міністерство централізовано передавало бланки лікарняних в усі області. Як мені сказали в нашій амбулаторії, у Броварському районі брак бланків уже був у березні 2018 року, але МОЗ лише у травні перерозподіляв бланки Київщині, а ще й Дніпропетровщині. Наступний тендер на закупівлю відбувся 11 червня цього року, договір з переможцем торгів підписали 3 липня. От лише невідомо, коли відбудеться передача самих лікарняних у регіони відповідно до поданих заявок. Бо з такою оперативністю заміна довідок на лікарняний може знову відкладатися й відкладатися. Такий собі стимул не хворіти. Будьте здорові!