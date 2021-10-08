Під час регіонального форуму «Реформа системи шкільного харчування», що відбувся наприкінці літа на Київщині, називали відмінників цього процесу. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернув увагу присутніх на вже напрацьований досвід Маріуполя, де, за його словами, у місцевих харчоблоках відбуваються позитивні якісні зміни.

«Маріуполь — яскравий приклад запровадження реформування системи шкільного харчування. Дуже цікавий проєкт з харчування «Фабрика-кухня»: в місті повністю переформатували процес. Є приклади безглютенового і безлактозного харчування. Тобто це той досвід, з яким раджу всім ознайомитися», — зауважив він.

Як відомо, реформу системи харчування українських школярів за активної підтримки Міністерства освіти і науки розпочали 2020 року. Що ж встигли зробити за цей час для дітей у шкільних їдальнях Маріуполя? А в інших містах і селищах прифронтової Донецької області?

Нові зміни і можливості

У Маріуполі участь у пілотному проєкті реформи шкільного харчування нині беруть п’ять навчальних закладів, у їдальнях яких запроваджено нове чотиритижневе меню за рецептурою Євгена Клопотенка. І як тепер харчуються з початком нового навчального року 900 учнів, можна побачити на прикладі міської ЗОШ №26, де після першого і другого уроків снідають учні 1—4 класів, а після третього — інші.

«Наша школа стала пілотним закладом у запровадженні нового меню. Скажу відразу: працювати за таким меню кухарям стало значно легше завдяки новим технологіям та новому сучасному обладнанню, встановленому в оновленій їдальні», — звертає увагу директор школи Микола Чайкін.

Щодо нового меню, то до нього входять 24 страви, серед яких обов’язково свіжі овочі та фрукти. «У раціоні на тиждень фрукти щодня різні: банани, персики, яблука. Молочні продукти так само: йогурт, кефір. Загалом меню в нас розписане на чотири тижні, і щодня пропонуємо різні продукти. Смачні й корисні страви вдається готувати ще й тому, що тепер маємо сучасне обладнання, серед якого пароконвектомат. Тому в нас майже немає смаженого, а здебільшого все варене чи парене. У раціоні стало значно менше жирів та олії. А узвар готуємо без цукру, повністю із фруктів», — розповідає завідувачка виробництва їдальні школи №26 Яна Коровицька.

І не тільки в цьому освітньому закладі, оскільки цього року у вересні подібне пілотне меню запропонували учням ще трьох міських шкіл: №№ 10, 53 та 66. А наприкінці місяця після масштабної реконструкції та модернізації почала працювати їдальня в ЗОШ №15, де теж запроваджують оновлене меню й нові норми харчування, а всі страви готують на найсучаснішому обладнанні. У шкільній їдальні встановили пароковектомат, холодильні камери, машину для миття посуду та машину для переробки овочів. Це та інше дороге сучасне обладнання маріупольці змогли придбати завдяки відчутній допомозі міжнародних партнерів, серед яких федеральне міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

Учням та педагогам школи №15 уже запропонували нове меню, в якому нема ковбас, консервованих продуктів та газованих напоїв, натомість значно більше свіжих овочів і фруктів.

До речі, серед тих, хто першим зміг спробувати страви нового раціону маріупольських школярів, були міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря, голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Як зауважив керівник міста, зміни у вигляді оновлення харчоблоків невдовзі розпочнуться в інших закладах освіти, а такі проєкти стають можливими завдяки тісній взаємодії всіх гілок влади.

«Ці зміни відкривають нові зміни й можливості. Це можливості харчування здоровою їжею та умови для збереження здоров’я. Наша наступна мета — за чотири роки зробити так, щоб усі харчоблоки маріупольських шкіл були такими, як у ЗОШ №15», — наголосив міський голова.

Страви стали смачнішими й кориснішими

Побувавши в оновленій їдальні школи №15 і віддавши належне досвіду Маріуполя, Павло Кириленко нагадав, що всі навчальні заклади регіону поступово переходять на новий рівень функціонування, а реформуванню системи шкільного харчування приділяють велику увагу. Серед підтверджень цього — проведення недавно круглого столу «Інфраструктура та обладнання шкільних їдалень за стандартами НАССР (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок)», у якому взяли участь директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева та заступниця голови облдержадміністрації Юлія Костюніна.

«Реформа шкільного харчування — елемент безпечного освітнього процесу, адже здоров’я дітей передовсім залежить від якості їхнього харчування. Саме тому реалізація прав здобувачів освіти на безпечне харчування дітей у закладах освіти — одна з важливих засад державної й регіональної політики. Нині в межах загальнодержавного реформування системи шкільного харчування активно впроваджують відповідні заходи у закладах загальної середньої освіти зокрема в Донецькій області. Упевнена, що спільна діяльність дасть змогу підвищити рівень організації якісного та безпечного харчування, що зробить страви ще смачнішими і кориснішими», — переконана Юлія Костюкіна.

На Донеччині, уточнили в ОДА, реалізовують Регіональний план заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування в закладах освіти на 2019—2020 роки, який передбачає реформування й оновлення системи шкільного харчування. Уже є позитивний досвід модернізації й поліпшення технічного оснащення харчоблоків, що стало можливим завдяки державній субвенції та залученню співфінансування з місцевих бюджетів.

Приміром, 2020 року з державного бюджету на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень надано 16 326, 3 тисячі гривень, з місцевих бюджетів — 5091,6 тисячі гривень. Для 60 закладів загальної середньої освіти придбано понад 300 одиниць технологічного обладнання: пароконвектомати, електричні печі, холодильні та морозильні шафи, м’ясорубки, тістоміси, посудомийні машини тощо.

Уперше коштом державної субвенції для шкіл вдалося провести модернізацію та оновлення в 1809 освітніх закладах Донеччини на 400 мільйонів гривень. Про якісні зміни в їдальнях свідчить і таке: оновлене чотиритижневе сезонне меню впроваджено у 104 закладах загальної середньої освіти, харчування на основі дабл-меню (2—3 страви на вибір) — у 57 школах, мультипрофільне харчування (лінія роздачі) — у 27. Зрозуміло, зміни у шкільних харчоблоках, коли кожен з учнів може обирати страву на власний смак, помітно збільшило кількість охочих тут снідати чи обідати.

«Усі заклади освіти, які вже працюють із запропонованим новим меню, погодили асортимент харчування учнів у Держпродспоживслужбі, інші ще над цим працюють і з 1 січня 2022 року повністю перейдуть на нове харчування», — розповідає директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА.